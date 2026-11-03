گروه استان‌ها - محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در کرمان از ساعت ۶ صبح چهارشنبه در چند محور مرکزی شهر آغاز می‌شود و تردد خودروها در مسیرهای منتهی به تقاطع غزه تا چهارراه پاسداران با محدودیت و ممنوعیت مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، هم‌زمان با برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، محدودیت‌های ترافیکی در چند محور مرکزی شهر کرمان از ساعت ۶ صبح چهارشنبه اعمال می‌شود؛ محدودیت‌هایی که مسیر تقاطع طالقانی تا چهارراه پاسداران و خیابان‌های قدس، فلسطین و شورا را در بر می‌گیرد و ممنوعیت توقف خودروها از نیمه‌شب قبل از مراسم را نیز شامل می‌شود.

سرهنگ محمدجواد بهرامی، جانشین پلیس راهور استان کرمان، با تشریح محدودیت‌های ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر کرمان اظهار کرد: مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان از ساعت ۹ صبح چهارشنبه از تقاطع غزه آغاز می‌شود و محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۶ صبح در مسیر برگزاری مراسم به اجرا درمی‌آید.

وی افزود: محدوده اعمال محدودیت‌ها از تقاطع طالقانی تا چهارراه پاسداران و در مسیر خیابان‌های قدس، فلسطین و شورا خواهد بود.

کدام مسیرهای کرمان مسدود می‌شوند؟

جانشین پلیس راهور استان کرمان با اشاره به جزئیات مسیرهای مسدودشده گفت: خیابان قدس از سه‌راه ارگ به سمت شمال، مسیر تقاطع بهداری (شهید قرنی ـ معلم) به سمت تقاطع غزه و همچنین خیابان گلبازخان به سمت تقاطع غزه مسدود خواهد شد.

بهرامی ادامه داد: در تقاطع قدس ـ شهید بهشتی (کاظمی) ، در خیابان دکتر شریعتی از سه‌راه شهید عباسپور به سمت شرق و از سه‌راه گنجعلی‌خان به سمت غرب نیز محدودیت تردد اعمال می‌شود.

وی بیان کرد: در خیابان فلسطین نیز مسیر از سمت خیابان ابن‌سینای شرقی به سمت شرق و خیابان سادات خوشرو به سمت غرب با محدودیت ترافیکی مواجه خواهد بود.

محدودیت تردد در میدان بسیج و تقاطع پاسداران

بهرامی درباره محدودیت‌های محدوده میدان بسیج و تقاطع پاسداران نیز توضیح داد: در میدان بسیج، مسیر سه‌راه بلوار پلیس در شرق و سه‌راه شهید کامیاب در شرق این میدان مسدود خواهد بود.

وی افزود: در تقاطع پاسداران نیز مسیر سه‌راه ارتش در غرب و سه‌راه مصلی در شرق این تقاطع امکان تردد نخواهد داشت.

ممنوعیت پارک خودرو از نیمه‌شب

جانشین پلیس راهور استان کرمان با تأکید بر ممنوعیت توقف خودروها در مسیر راهپیمایی تصریح کرد: پارک خودروها در مسیر برگزاری مراسم از ساعت ۲۴ شب قبل ممنوع است.

به گفته وی، در روز راهپیمایی نیز از توقف و تردد هرگونه وسیله نقلیه در طول مسیر مراسم جلوگیری می‌شود و این ممنوعیت برای توقف خودروها تا شعاع حداقل ۵۰ متری مسیر راهپیمایی نیز اعمال خواهد شد.

بر این اساس، شهروندان کرمانی برای تردد در محدوده مرکزی شهر در صبح چهارشنبه ۱۳ آبان باید محدودیت‌های اعلام‌شده را در نظر بگیرند و برای عبور از این محدوده، مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند.