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امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در گفت و گویی فاش کرد: «ما در روز دوم جنگ رمضان با موشکی که همان روز تست گرم آن انجام شد ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را هدف قرار دادیم» و سپس جزئیات هدف قرار دادن این ناو هواپیمابر و تلفاتش را تشریح کرد. سرتیپ ایرانی در بخش دیگری مواضعش درباره محاصره ایران گفت: «محاصره دریایی را قبل از جنگ انجام می‌دهند زمانی که محاصره در حین جنگ انجام می‌شود یعنی جنگ شکست خورده است.» او درباره راهبرد نیروهای مسلح از جمله نیروی دریایی ارتش در توسعه میدان نبرد در جنگ تازه با آمریکا و اسرائیل گفت: «میدان در اختیار نیروهای مسلح ایران است و ما در برخورد با دشمن محدودیت جغرافیایی نخواهیم داشت.»