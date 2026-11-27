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نبض خبر
نماینده رهبر انقلاب در مراسم تدفین رضا امیرخانی
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حسین محمدی به نمایندگی از رهبر معظّم انقلاب، در مراسم تشییع و تدفین مرحوم رضا امیرخانی، نویسنده برجسته کشور در بهشت زهرا شرکت کرد.
نبض خبر
حسین محمدی به نمایندگی از رهبر معظّم انقلاب، در مراسم تشییع و تدفین مرحوم رضا امیرخانی، نویسنده برجسته کشور در بهشت زهرا شرکت کرد.
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