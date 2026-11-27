پزشکیان: کاش در جنگ من را می‌زدند و راحت می‌شدم! مسعود پزشکیان در سخنانی قابل تامل گفت: «کاش در جنگ ۱۲ روزه، من را می‌زدند و راحت می‌شدم تا این…