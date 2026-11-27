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نبض خبر
شوخی مسعود پزشکیان با محافظانش
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اظهارات مسعود پزشکیان در مراسم افتتاح متروی مشهد موقع تکون قطار خطاب به محافظانش که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته را میبینید و میشنوید.
نبض خبر
اظهارات مسعود پزشکیان در مراسم افتتاح متروی مشهد موقع تکون قطار خطاب به محافظانش که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته را میبینید و میشنوید.
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