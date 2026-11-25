کپی پیوندچاپ1 دیدگاه237 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم نبض خبرمجلس برای وضعیت جنگی برنامه منظمی نداشت! تعداد بازدید: ۴۷ تعداد بازدید: ۴۷ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4204182 | 237 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ ۰۹:۴۳ | 25 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن دکتر حسین محمدی سیرت عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با تابناک، از الگوی رهبر شهید انقلاب در جهت شخصیت سازی برای نهادهای نظام میگوید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4204182/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:مجید رفیعیویدیونبض خبرجنگ ایران و آمریکاالگوی اسلامی ـ ایرانیحسین محمدی سیرت مطالب مرتبطتصاویر شادی سلطنت طلبان از حمله به قشمتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ادعای تلویزیون اسرائیل درباره انگیزه ترامپ برای حمله تازهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱دلیل جالب تاب آوری بیشتر ایرانیهاتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۱ در انتظار بررسی:۱ غیرقابل انتشار:۰ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ ۱۱:۳۳ +۰ −۰ پاسخ کدوم مجلس، مگه ما مجلس داریم. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
کدوم مجلس، مگه ما مجلس داریم.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.