صوت جنجالی کوچک زاده در مجلس: ما اینجا رو امروز می‌ریزیم به هم! صوت لو رفته از درگیری پایداری چی‌ها در مجلس که منجر به تعطیلی جلسه مجلس شد، وایرال شده است. کو…