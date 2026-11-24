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تمسخر ایراد پیمان یوسفی به لباس علیرضا بیرانوند
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تمسخر ایراد پیمان یوسفی به لباس علیرضا بیرانوند در مراسم اهدای جایزه مرد سال فوتبال آسیا توسط ابوطالب حسینی را میبینید.
نبض خبر
تمسخر ایراد پیمان یوسفی به لباس علیرضا بیرانوند در مراسم اهدای جایزه مرد سال فوتبال آسیا توسط ابوطالب حسینی را میبینید.
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