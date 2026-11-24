مسعود پزشکیان در دیدار با آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، با تشریح وضعیت کنونی جامعه و شرایط پیچیده، بر تلاش همه‌جانبه مدیران اجرایی کشور برای خدمت‌گزاری به مردم تأکید کرد.

به گزارش تابناک،، رئیس جمهور شامگاه سه‌شنبه در ادامه برنامه‌هایخود بهپس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، در دیدار با، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، با تشریح وضعیت کنونی جامعه و شرایط پیچیده، بر تلاش همه‌جانبه مدیران اجرایی کشور برای خدمت‌گزاری به مردم تأکید کرد.

محمدجعفر قائم پناه و محسن حاجی میرزایی، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در این سفر پزشکیان را همراهی کردند و در این دیدار حضور داشتند.

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منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

