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عکس | پزشکیان و علم الهدی در یک قاب !
مسعود پزشکیان در دیدار با آیتالله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، با تشریح وضعیت کنونی جامعه و شرایط پیچیده، بر تلاش همهجانبه مدیران اجرایی کشور برای خدمتگزاری به مردم تأکید کرد.
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور شامگاه سهشنبه در ادامه برنامههای سفر استانی خود به خراسان رضوی پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، در دیدار با آیتالله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، با تشریح وضعیت کنونی جامعه و شرایط پیچیده، بر تلاش همهجانبه مدیران اجرایی کشور برای خدمتگزاری به مردم تأکید کرد.
محمدجعفر قائم پناه و محسن حاجی میرزایی، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در این سفر پزشکیان را همراهی کردند و در این دیدار حضور داشتند.
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منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
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