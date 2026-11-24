

به گزارش تابناک، آلکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس در مصاحبه‌ای با مجله فرانسوی «لو پوئن» گفت: «من و ولودیمیر زلنسکی می‌توانیم سوار هواپیما شویم و به مسکو پرواز کنیم؛ فقط خودمان دو نفر. من می‌توانم به‌عنوان ضامن امنیت او، همراهش سوار هواپیما شوم و به مسکو برویم.»

لوکاشنکو گفت روسیه، اوکراین و بلاروس می‌توانند سریع‌تر از آنچه با حضور اروپایی‌ها ممکن است، درباره پایان دادن به درگیری اوکراین به توافق برسند.

وی افزود این سه کشور آینده منطقه را با همکاری یکدیگر تعیین خواهند کرد و خودشان درباره نحوه زندگی در کنار یکدیگر تصمیم خواهند گرفت.

رئیس‌جمهور بلاروس همچنین تاکید کرد که روسیه از نظر نظامی در درگیری اوکراین در حال پیروزی است.