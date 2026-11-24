

به گزارش تابناک، بر اساس دستورالعمل ابلاغی گمرک، این مجوز صرفاً مختص «خروج» محموله‌هایی است که تشریفات گمرکی، ارزیابی و پلمب آن‌ها پیش‌تر در گمرکات تخصصی و مجاز داخلی انجام شده است.

این تصمیم در پی مکاتبات و درخواست ناظر گمرکات استان مازندران و مدیرکل گمرک نوشهر و با استناد به دستورالعمل‌های پیشین ساماندهی فرآیندهای صادرات، ترانزیت و سوآپ فرآورده‌های نفتی اتخاذ شده است. پیش از این، محدودیت‌های شدید مرزی و لزوم تمرکز تشریفات در بنادر خاص، صادرکنندگان را ناچار به استفاده از سایر مبادی شمالی کرده بود که هزینه‌های لجستیکی بالایی را به همراه داشت.

با وجود این گشایش، گمرک مرزی فریدونکنار همچنان مکلف است کنترل‌های دقیق نهایی، از جمله نظارت‌های مندرج در تبصره ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی را بر روی محموله‌ها اعمال کند و این مجوز موقت، رافع مسئولیت‌های قانونی و نظارتی ماموران مرزی نخواهد بود. این مصوبه صرفاً در بستر گمرکات تخصصی موضوع دستورالعمل‌های پیشین قابلیت اجرا دارد و برای سایر مبادی صرفاً جنبه آگاهی‌بخشی دارد.



