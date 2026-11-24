الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اعلام اینکه ذخایر کالاهای اساسی، گندم و امکانات دارویی کشور به اندازه کافی موجود است، پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح را اولویت نخست دولت دانست و از برنامه‌ریزی برای اداره کشور در سه سناریوی مختلف خبر داد.

به گزارش تابناک،، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، درباره وضعیتکشور اظهار داشت: «در اوجو تلاش‌هایبرای ماه‌های متوالی ذخایر کالاهای اساسی و گندم داریم.»

وی در ادامه تأکید کرد: «مردم خیالشان راحت باشد؛ کالاهای اساسی، امکانات دارویی و کالاهای راهبردی مانند گندم به اندازه کافی موجود است.»

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین افزود: «دشمن نمی‌تواند راه‌ها را ببندد.»

پاسخ به انتقادها درباره خاموش بودن چراغ دفتر پزشکیان



رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نسبت در پاسخی به انتقادها درباره خاموش بودن چراغ دفتر رئیس جمهور پزشکیان گفت: اگر رئیس جمهور بخواهد عظمت و ابهت ایران را نشان دهد با آویزان کردن ده تا لوستر و کار در یک تالار، می‌شود عظمت ایران؟

پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح اولویت نخست دولت است

او در ادامه تصریح کرد: «دولت چهاردهم از نخستین روزهای آغاز به کار و پیش از تحولات اخیر، با تدبیر رئیس‌جمهور و مدیریت معاون اول، برنامه‌ریزی برای اداره کشور در سه سناریوی «حالت عادی» ، «نه جنگ و نه صلح» و «جنگ تمام‌عیار» را در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار داد.»

وی با اشاره به اولویت دولت در این زمینه افزود: «نخستین و مهم‌ترین قدم دولت در این حوزه، پشتیبانی و تدارکات شبانه‌روزی از نیروهای مسلح است تا در وسط میدان با قوت، قدرت، اعتماد و اطمینان بجنگند.»

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در ادامه تأکید کرد: «پیام محوری دولت به نیروهای مسلح این است که به هیچ وجه نگران تعداد موشک‌ها، پهپادها، گلوله‌ها و امکانات نظامی خود نباشند، تأمین تمامی تجهیزات و امکانات مورد نیاز به‌عنوان اولویت درجه‌یک دولت در دستور کار قرار دارد تا با مطلوب‌ترین شکل ممکن پشتیبانی شوند.»