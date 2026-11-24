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سقوط بالگرد نظامی در مناطق مرکزی ترکیه با ۵ کشته
وزارت دفاع ترکیه از سقوط یک فروند بالگرد نظامی در مرکز این کشور خبر داد.
به گزارش تابناک، وزارت دفاع ترکیه در بیانیهای اعلام کرد که یک فروند بالگرد نظامی در بخش مرکزی این کشور سقوط کرده است.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، هماکنون عملیات جستوجو و نجات در منطقه حادثه در جریان است.
گزارشها حاکی است این بالگرد از نوع AS-۵۳۲ بوده و در نزدیکی استان اسکیشهیر در مرکز ترکیه سقوط کرده است.
کشته شدن ۵ نفر در حادثه سقوط بالگرد نظامی
وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که در سانحه سقوط بالگرد نظامی این کشور ۵ نفر کشته شدند.
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