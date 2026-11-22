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ادعای تلویزیون اسرائیل درباره انگیزه ترامپ برای حمله تازه
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کانال آی 24 نیوز اسرائیل انگیزههای ترامپ برای حمله احتمالی کوتاه مدت به ایران را حفظ حیثیتش و گرفتن ژست برنده خواند. ادعاهای تلویزیون اسرائیل را میبینید و میشنوید.
نظرات بینندگان
ریش داشت ولی حرفش عالی بود
ترامپ اول خوب شروع کرد ولی بعد خراب کرد
نمیدونم چرا توی اون کادر کوچیک دیگه چرا خانومه رو سانسور کردین😄 اینا که سانسور میکنن فکر کنم از زیر زمین میرن خونه و میان، آخه این حرکتا چیه چیز حائز اهمیتی نیس که سانسور کردین
متاسفم. بنده نظامی نیستم ولی اگر بودم با 10 میلیون رزمنده از سراسر جهان پیاده، سواره، اسب سوار، موتورسوار و... از طریق عراق و سوریه به سرزمین های اشغالی حمله می کردم و این لجن روی زمین را برای همیشه پاک می کردم. من نمی دانم منتظر چی هستید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و چرا؟!؟؟؟؟؟؟؟؟!؟؟؟؟
مشخص است ترامپ را برای حمله مجدد به ایران تحریک می کند!! بقیه اش شعر بافی است.
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