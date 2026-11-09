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کد خبر: 4200739 2247 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

آماده سازی فرودگاه تل آویو برای حمله آمریکا و اسرائیل

تعداد زیادی از هواپیماهای تانکر سوخت‌رسان آمریکایی در فرودگاه بن گوریون در تل‌آویو مستقر شده‌اند که نشان می‌دهد ارتش آمریکا مقدمات یک موج تازه حمله به ایران را فراهم کرده است اما مشخص نیست در نهایت ترامپ حاضر دست به یک دور تازه از ماجراجویی بی‌حاصل و پرهزینه را بزند.


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برچسب‌ها:
ویدیونبض خبرهواپیمای سوخت رسانجنگ ایران و آمریکافرودگاه بن گورینجنگ ایران و اسرائیل

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: IR

این تعداد سوخت رسان هدف بسیار خوبی است
یعنی فعلا شاید قصد حمله ندارند

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