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نبض خبر
آماده سازی فرودگاه تل آویو برای حمله آمریکا و اسرائیل
تعداد زیادی از هواپیماهای تانکر سوخترسان آمریکایی در فرودگاه بن گوریون در تلآویو مستقر شدهاند که نشان میدهد ارتش آمریکا مقدمات یک موج تازه حمله به ایران را فراهم کرده است اما مشخص نیست در نهایت ترامپ حاضر دست به یک دور تازه از ماجراجویی بیحاصل و پرهزینه را بزند.
نظرات بینندگان
این تعداد سوخت رسان هدف بسیار خوبی است
یعنی فعلا شاید قصد حمله ندارند
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