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نبض خبر
از چین و روسیه گاز اشکآور خواستیم، به ما ندادند!
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سردار حسین نجات جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله (مسئول امنیت تهران) در سخنانی قابل تامل تاکید کرد که روسیه و چین به ایران گاز اشک آور هم نمیدهند و تاکید کردهاند طلب ایران از چین با خرید کالاهایی نظیر خودرو پر شود. روایت سردار نجات را میبینید و میشنوید.
نظرات بینندگان
اگر درست باشه فاجعه است
چی فاجعس؟ اینکه گاز اشک آور نمیدن ماشین آلات بهت میدن
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