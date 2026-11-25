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از چین و روسیه گاز اشک‌آور خواستیم، به ما ندادند!

سردار حسین نجات جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله (مسئول امنیت تهران) در سخنانی قابل تامل تاکید کرد که روسیه و چین به ایران گاز اشک آور هم نمی‌دهند و تاکید کرده‌اند طلب ایران از چین با خرید کالاهایی نظیر خودرو پر شود. روایت سردار نجات را می‌بینید و می‌شنوید.