پزشکیان: کاش در جنگ من را می‌زدند و راحت می‌شدم! مسعود پزشکیان در سخنانی قابل تامل گفت: «کاش در جنگ ۱۲ روزه، من را می‌زدند و راحت می‌شدم تا این…

مجلس برای وضعیت جنگی برنامه منظمی نداشت! دکتر حسین محمدی سیرت عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با تابناک، از الگوی رهبر شهید ان…

از چین و روسیه گاز اشک‌آور خواستیم، به ما ندادند! سردار حسین نجات جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله (مسئول امنیت تهران) در سخنانی قابل تامل تاکید ک…