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نبض خبر
حرکت بامزه روی آنتن شبکه خبر که سوژه شد
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امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی وسط برنامه زنده شبکه خبر از زیر میز فلاسک درآورد و چایی ریخت و با قند خورد!
نبض خبر
امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی وسط برنامه زنده شبکه خبر از زیر میز فلاسک درآورد و چایی ریخت و با قند خورد!
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