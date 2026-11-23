آدمی گاهی تمام عمرش را صرف ساختن چیزی می‌کند که روزی قرار است از آن جدا شود؛ هواپیما می‌سازد تا پرواز کند، کتاب می‌نویسد تا از مرزهای ذهنش عبور کند و به سیاست نزدیک می‌شود تا شاید فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد کمتر شود. درباره رضا امیرخانی که حالا امروز، دوم آذر سال عجیب هزارو چهارصد و پنج، آسمانی شد، خیلی حرفها می‌شود زد اما خلاصه همه اش این است که رضا امیرخانی از آن آدم‌ها بود که زمین برایش کافی نبود.

رضا امیرخانی قبل از هرچیز، بخصوص قبل از نویسنده بودن، توانسته بود خودش را بشناسد، از موهیت هایی که خدا برایش تقدیر کرده بود، به نحو احسن استفاده کرد، مهلت کوتاه دنیا را دریافت، قدر نعمت هایش را می دانست و چه عجیب و اسرار آمیز است این نسبت مستقیم بین عمرهای پربار و مهلت های کوتاه!

به گزارش تابناک، یک روز در کارگاه، با قطعه‌های فلز و نقشه‌های پرواز سروکله می‌زد؛ روزی دیگر میان کلمات دنبال راهی می‌گشت که بشود با آن از تهران قدیم به سیستان رسید، از کوچه‌های خاطره‌انگیز و کمی ماجراجویانه به راهروهای قدرت، از دانشگاه به مسئله مهاجرت و از یک خانه در شمال شهر به بحران مدیریت شهری. او هم پرواز را دوست داشت و هم نوشتن را؛ دو کاری که هر دو به فاصله گرفتن از زمین احتیاج دارند، اما یکی با باد سروکار دارد و دیگری با کلمه.

حالا خبر مرگش، پس از ماه‌ها دست‌وپنجه نرم کردن با عوارض سقوط پاراگلایدر، دوباره این پرسش را پیش روی ما گذاشته است: از یک نویسنده چه چیزی باقی می‌ماند؟ بدنش، کتاب‌هایش، مواضع سیاسی‌اش یا آن پرسش‌هایی که سال‌ها در ذهن خوانندگان کاشته است؟ شاید پاسخ را باید در همان فاصله میان آسمان و زمین جست‌وجو کرد؛ جایی که امیرخانی، با همه تناقض‌ها و تعلقاتش، می‌خواست هم پرواز کند و هم چیزی از ایران را با خود به آسمان ببرد. از رضا امیرخانی چه باقی می ماند؟

***





نویسنده‌ای که از ابتدا فقط داستان‌نویس نبود

رضا امیرخانی را نمی‌شود با یک عنوان معرفی کرد. نویسنده بود، اما فقط نویسنده رمان نبود؛ سفرنامه می‌نوشت، جستار اجتماعی و فرهنگی می‌نوشت، نظر داشت و مقلد فکری هیچ کس نبود، درباره سیاست نظر می‌داد، از مدیریت دولتی انتقاد می‌کرد، به زبان داستان حساس بود و گاهی چنان درگیر یک موضوع فنی می‌شد که خواننده فراموش می‌کرد با یک رمان‌نویس طرف است، نه مهندس یا منتقد اجتماعی.

او متولد ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۲ در تهران بود و مهندسی مکانیک را در دانشگاه صنعتی شریف خواند. این جزئیات زندگی‌نامه‌ای، اگرچه در نگاه اول چندان مهم به نظر نمی‌رسند، برای فهم شخصیت او بی‌فایده نیستند. امیرخانی از نسلی بود که در آن، مهندسی و ادبیات الزاماً دو جهان جدا از هم نبودند. می‌شد در دانشگاه فنی درس خواند، به ساختن هواپیما علاقه داشت، درگیر پرواز شد و در همان حال، زندگی را در قالب شخصیت‌ها و روایت‌های ادبی فهمید.

ورود حرفه‌ای او به ادبیات با «ارمیا» در دهه هفتاد اتفاق افتاد؛ رمانی که از همان ابتدا نشان می‌داد دغدغه‌اش صرفاً قصه‌گویی به معنای سرگرم کردن مخاطب نیست. مسئله او انسانی بود که تجربه‌ای بزرگ را پشت سر گذاشته، اما نمی‌تواند به سادگی به زندگی روزمره بازگردد. ارمیا از جنگ برگشته است، اما جنگ در او تمام نشده. جامعه به راه خود می‌رود، آدم‌ها خرید می‌کنند، کار می‌کنند، عاشق می‌شوند و زندگی را ادامه می‌دهند؛ اما کسی که از یک تجربه استثنایی عبور کرده، دیگر نمی‌تواند دقیقاً همان آدم سابق باشد.

این موقعیت، در واقع یکی از نخستین صورت‌بندی‌های مسئله‌ای است که در آثار بعدی امیرخانی هم بارها تکرار می‌شود: فاصله میان تجربه فرد و نظم عمومی جامعه. آدمی چیزی را تجربه کرده که دیگران تجربه نکرده‌اند؛ حالا باید در جهانی زندگی کند که آن تجربه را به رسمیت نمی‌شناسد یا دست‌کم نمی‌تواند آن را بفهمد.

امیرخانی سال‌ها بعد درباره ارمیا گفت که این شخصیت بازتابی از تجربه زیسته خودش بوده و در آن زمان، خود او نیز هنوز به بلوغ فکری و شخصیتی نرسیده بود. حتی از کامل نبودن شخصیت ارمیا سخن گفت و جذابیت او را تا اندازه‌ای در همین ناتمامی دانست. این اعتراف، از آن جهت اهمیت دارد که نویسنده در سال‌های بعد حاضر نشد اثر نخستش را به یک یادگار مقدس و غیرقابل نقد تبدیل کند. او می‌توانست ارمیا را به‌عنوان قهرمان یک نسل معرفی کند، اما ترجیح داد از ناتمامی او حرف بزند.

این خودانتقادی بعدها در مواجهه‌اش با «قیدار» نیز دیده شد؛ جایی که از سادگی ساختار، خطی بودن روایت و ضعف‌هایی که در بخش‌هایی از کتاب می‌دید، سخن گفت. در ذهن امیرخانی، نویسنده قرار نبود پس از انتشار کتاب پشت اثرش سنگر بگیرد و همه نقدها را به حساب بدفهمی مخاطب بگذارد.

تهران قدیم؛ شهری که در حافظه زندگی می‌کرد

اگر «ارمیا» روایت بازگشت از جنگ و دشواری زیستن پس از یک تجربه بزرگ بود، «منِ او» نشان داد که امیرخانی به دنبال جهان وسیع‌تری است؛ جهانی که در آن تاریخ، شهر، خانواده، عشق، سنت و زبان در کنار هم قرار می‌گیرند.

«منِ او» فقط داستان یک رابطه عاشقانه نیست. تهران قدیم در آن کتاب به یک شخصیت تبدیل می‌شود؛ شهری با محله‌ها، خانه‌ها، مناسبات خانوادگی، آداب اجتماعی و نوعی اخلاق زیسته که به‌تدریج از زندگی شهری جدید فاصله گرفته است. امیرخانی گذشته را صرفاً برای نوستالژی کردن احضار نمی‌کند. گذشته برای او فرصتی است تا درباره چیزهایی سؤال کند که در زندگی معاصر کم‌رنگ شده‌اند: اعتماد، رفاقت، خانواده، وفاداری، حرمت و پیوندهای انسانی.

در اینجا یکی از ویژگی‌های مهم جهان داستانی او آشکار می‌شود: علاقه به شخصیت‌هایی که فقط درگیر یک مسئله فردی نیستند، بلکه حامل نوعی منش و اخلاق‌اند. شخصیت‌های امیرخانی گاهی بیش از آنکه آدم‌هایی کاملاً معمولی باشند، محل تلاقی چند ارزش فرهنگی و اجتماعی‌اند. این ویژگی در «قیدار» آشکارتر می‌شود؛ شخصیتی که قرار است نوعی اخلاق جوانمردانه را در جهان معاصر زنده نگه دارد.

البته همین ویژگی می‌تواند محل نقد هم باشد. گاهی شخصیت‌های او چنان درگیر نمایندگی یک ارزش می‌شوند که امکان تناقض، لغزش و پیچیدگی انسانی‌شان محدود می‌شود. در «قیدار» ، خود امیرخانی نیز به این مسئله نزدیک شده و پذیرفته است که شیفتگی راوی به شخصیت، مانع قرار گرفتن او در موقعیت‌های دشوار و دوراهی‌های جدی شده است.

اما حتی همین ضعف احتمالی هم چیزی درباره دغدغه نویسنده به ما می‌گوید: او به دنبال بازنمایی انسان ایرانی در لحظه‌ای است که برخی از پیوندهای اخلاقی و اجتماعی‌اش سست شده‌اند. قیدار، در این معنا، فقط یک قهرمان داستانی نیست؛ تلاشی است برای بازسازی تصویری از مردانگی، رفاقت و مسئولیت‌پذیری که امیرخانی گمان می‌کند در زندگی امروز کمیاب شده است.

از لوح تا سیاست؛ وقتی نویسنده از اتاق داستان بیرون آمد

امیرخانی در سال‌های آغازین دهه هشتاد، از محدوده داستان‌نویسی فراتر رفت. راه‌اندازی سایت «لوح» در سال ۱۳۸۱ و انتشار یادداشت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، او را وارد فضای عمومی‌تری کرد. گزیده‌ای از این نوشته‌ها بعدها در کتاب «سرلوحه‌ها» منتشر شد؛ مجموعه‌ای از یادداشت‌های سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ که در چهار بخش «الواح» ، «امکنه» ، «اجتماعیات» و «فرهنگ» تنظیم شده است.

«لوح» را باید یکی از ایستگاه‌های مهم تحول امیرخانی دانست. او در آنجا فقط نویسنده‌ای نبود که درباره شخصیت‌های داستانی حرف بزند. درباره فرهنگ عمومی، روشنفکری، سیاست، مکان، شهر و نسبت جامعه با قدرت نیز می‌نوشت.

یکی از عبارت‌های مهمی که در معرفی سایت لوح نقل شده، این بود: «سیاست زاییده فرهنگ است؛ هیچ فرزندی نمی‌تواند مادر خود را بزاید!» این جمله، به‌خوبی نشان می‌دهد که امیرخانی در آن دوره چه نسبتی میان فرهنگ و سیاست قائل بود. فرهنگ را زیربنا و سیاست را فرزند آن می‌دید؛ یعنی معتقد بود سیاست بدون پشتوانه فرهنگی نمی‌تواند به‌تنهایی جامعه را تغییر دهد.

این گزاره بعدها در عمل با آزمون دشواری روبه‌رو شد. نویسنده‌ای که سیاست را فرزند فرهنگ می‌دانست، خود وارد یکی از مناقشه‌برانگیزترین حوزه‌های سیاست ایران شد: نوشتن درباره سفر رهبر انقلاب به سیستان و بلوچستان.

«داستان سیستان» در نگاه نخست یک سفرنامه است؛ روایت همراهی نویسنده با سفر آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۱. اما کتاب از همان ابتدا فراتر از ثبت مسیر و دیدارها می‌رود. امیرخانی در آن، نگاه شخصی خود به مقوله رهبری در ایران را نیز وارد می‌کند و بعدها توضیح می‌دهد که دوست داشته کتاب را نه صرفاً سفرنامه، بلکه نوعی «واریته» یا «جُنگ» بداند؛ اثری که در آن روایت سفر، مشاهده اجتماعی و نظر شخصی در هم آمیخته‌اند.

اهمیت «داستان سیستان» تنها در محتوای سیاسی آن نیست؛ در انتخاب موضوع هم هست. امیرخانی در گفت‌وگویی درباره کتاب گفته بود ورود به این قلمرو برایش تجربه‌ای تازه بوده و معتقد بوده فضای روشنفکری ایران تحمل پرداخت فرهنگی به شخصیت‌های سیاسی مورد اختلاف را ندارد. جمله معروفش در همان گفت‌وگو چنین بود: «من شکستن این فضا را جزء وظایف خودم می‌دانستم.»

این جمله را باید یکی از کلیدهای فهم شخصیت عمومی امیرخانی دانست. او می‌خواست نویسنده بتواند درباره موضوعی بنویسد که ممکن است بخشی از جامعه با آن مخالف باشد، بی‌آنکه پیشاپیش از سوی قواعد نانوشته یک اردوگاه فکری حذف شود.

در همان گفت‌وگو توضیح می‌دهد که پیش از سفر، آشنایی نزدیکی با آیت‌الله خامنه‌ای نداشته و برای آنکه نگاهش یک‌طرفه نشود، افرادی با همسویی فکری کامل را نیز در این تجربه همراه خود نبرده است. مخاطب اصلی او کسانی بودند که نسبت به چنین سفری تردید داشتند.

چند سال بعد، در گفت‌وگویی دیگر، انگیزه سیاسی خود را صریح‌تر توضیح داد: «داستان سیستان» را در دوره اوج قدرت جریان دوم خرداد نوشته، چون احساس می‌کرد تعادل کشور به هم خورده و جایگاه رهبری باید تقویت و محترم شمرده شود. اما در همان گفت‌وگو تأکید کرد که هیچ‌وقت اصولگرا نبوده و به احمدی‌نژاد و احمدی‌نژادی‌ها رأی نداده است.

این ترکیب مواضع، درک امیرخانی را دشوارتر و در عین حال واقعی‌تر می‌کند. او از یک جایگاه سیاسی دفاع می‌کند، اما لزوماً همه نیروهایی را که خود را مدافع آن جایگاه می‌دانند، قبول ندارد. به یک سنت فکری تعلق دارد، اما نمی‌خواهد تمام هویت سیاسی‌اش را در یک حزب یا جناح خلاصه کند.

در مصاحبه‌ای دیگر نیز تأکید کرده بود که هنوز به تک‌تک جملات «داستان سیستان» اعتقاد دارد و نه ستایش‌های سیاسی را باید جدی گرفت و نه دشنام‌های سیاسی را؛ زیرا هر دو را «به شدت غیر فرهنگی» می‌دانست.

جلال، شریعتی، هدایت و گلشیری؛ نویسنده‌ای که نمی‌خواست شاگرد هیچ اردوگاهی باشد

نسبت امیرخانی با روشنفکری ایران را نمی‌توان با یک حکم ساده توضیح داد. او نه بیرون از سنت ادبیات مدرن ایران ایستاده بود و نه ادامه بی‌چون‌وچرای آن محسوب می‌شد. از برخی نویسندگان تأثیر می‌گرفت، دستاوردهایشان را می‌دید، اما در عین حال معیارهای آنها را هم نقد می‌کرد.

جلال آل‌احمد در این میان جایگاه خاصی دارد. امیرخانی در اظهارنظری از نوعی خویشاوندی ادبی با جلال سخن گفته و او را در شکل‌گیری نسل‌های بعدی نویسندگان ایرانی مؤثر دانسته است. اما این خویشاوندی به معنای همسانی کامل در جهان‌بینی نیست.

جلال با نقد غرب‌زدگی، نقد مناسبات قدرت و اعتراض به وضعیت روشنفکر ایرانی شناخته می‌شود. امیرخانی نیز در بخش مهمی از آثارش به مسئله هویت ایرانی، سنت، مدرنیته و بحران فرهنگی می‌پردازد. با این تفاوت که در آثار او، نقد معمولاً از موضع تعلق به یک سنت فرهنگی و دینی انجام می‌شود. او کمتر می‌خواهد خود را در جایگاه ناظری بیرون از جامعه قرار دهد؛ بیشتر می‌خواهد از درون همان جامعه، تناقض‌ها و ناکامی‌هایش را نشان دهد.

در مورد شریعتی باید محتاط‌تر بود. شباهت برخی دغدغه‌های امیرخانی با سنت آرمان‌گرایی دینی پس از انقلاب، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که شریعتی تأثیر مستقیم و تعیین‌کننده‌ای بر او داشته است. در مصاحبه‌ها و اسناد بررسی‌شده، شواهد کافی برای چنین حکمی به دست نیامده است. آنچه می‌توان گفت این است که امیرخانی در فضایی فکری رشد کرده که مسئله ایمان، عدالت، هویت و مسئولیت اجتماعی در آن اهمیت داشته است؛ اما ابزار اصلی او نه سخنرانی نظری و مانیفست سیاسی، بلکه داستان و روایت بوده است.

نسبت او با هوشنگ گلشیری از زاویه دیگری اهمیت دارد. امیرخانی در گفت‌وگویی درباره زبان داستان فارسی، سهم جلال و گلشیری را در تلاش برای گسترش امکانات زبانی به رسمیت می‌شناسد. درباره هدایت اما داوری سخت‌گیرانه‌تری دارد و معتقد است هدایت در زمینه زبان قصه‌گویی فارسی کار تعیین‌کننده‌ای انجام نداده است؛ داوری‌ای که البته در تاریخ نقد ادبی محل مناقشه است.

او درباره ابوتراب خسروی نیز با احترام از دستاورد زبانی‌اش سخن می‌گوید، اما میان کمال یک زبان ادبی و امکان قصه‌گویی با آن زبان تفاوت می‌گذارد. به بیان دیگر، ممکن است نویسنده‌ای در یک شیوه زبانی به کمال برسد، اما آن شیوه برای داستانی که نویسنده دیگری می‌خواهد بنویسد مناسب نباشد.

این بحث نشان می‌دهد امیرخانی به مسئله زبان بیش از آنکه از زاویه پیچیدگی فرمی یا شهرت نویسنده نگاه کند، از منظر امکان روایت و قصه‌گویی می‌سنجد. او به دنبال زبانی است که بتواند داستان بگوید؛ زبانی که در خدمت شخصیت و جهان داستان باشد، نه اینکه خود به مانعی میان قصه و خواننده تبدیل شود.

در همین زمینه، اعتراض او به انحصار مرجعیت ادبی در چند نام شناخته‌شده نیز قابل توجه است. او می‌خواست آثار خودش و هم‌نسلانش نیز به موضوع پژوهش جدی دانشگاهی تبدیل شوند. این خواسته را می‌توان هم تلاشی برای دیده شدن ادبیات پس از انقلاب دانست و هم اعتراضی به معیارهایی که به اعتقاد او، بخشی از تجربه ادبی معاصر را به حاشیه رانده‌اند.

«نشت نشا» و «نفحات نفت» ؛ وقتی قصه از واقعیت عقب می‌ماند

یکی از ویژگی‌های مهم امیرخانی این بود که وقتی مسئله‌ای اجتماعی ذهنش را درگیر می‌کرد، لزوماً آن را در قالب رمان نگه نمی‌داشت. گاهی شخصیت یا موقعیتی را از دل داستان بیرون می‌کشید و به جستار تبدیل می‌کرد.

خودش درباره «نشت نشا» توضیح داده بود که هنگام نوشتن «بیوتن» و پس از سفر به آمریکا، با استادان دانشگاهی ایرانی روبه‌رو شده که هرکدام تجربه‌ها و حرف‌های مهمی درباره مهاجرت نخبگان داشتند. او ابتدا می‌خواست این مواد را در قالب یک شخصیت دانشگاهی و در دل رمان وارد کند، اما احساس کرد زیاده‌گویی خواهد شد. بنابراین بخشی از آن مطالب را از داستان بیرون کشید و به شکل یادداشت‌های مستقل منتشر کرد. «نشت نشا» از همین تجربه بیرون آمد.

این توضیح نشان می‌دهد که مرز میان داستان و مقاله در ذهن او همیشه قطعی نبوده است. گاهی یک مسئله اجتماعی آن‌قدر واقعی و پرحجم می‌شد که در ساختار رمان جا نمی‌گرفت. در این مواقع، جستار برایش راهی بود تا بدون قربانی کردن قصه، مسئله را مستقیم‌تر مطرح کند.

«نفحات نفت» نمونه روشن‌تری از همین تجربه است. امیرخانی ابتدا قصد داشت زندگی یک مدیر را در قالب داستان روایت کند، اما هنگام نوشتن احساس کرد نتیجه نه باورپذیر است و نه حتی فانتزی. واقعیت مدیریتی و اقتصادی چنان پیچیده و گاه نامعقول بود که داستان از عهده بازنمایی آن برنمی‌آمد. در نهایت، متن به جستاری درباره فرهنگ نفتی، دولت رانتیر، مدیریت و مناسبات اقتصادی تبدیل شد.

این جابه‌جایی از داستان به جستار، معنای مهمی دارد: امیرخانی به‌تدریج از بحران‌های فردی و فرهنگی به سازوکارهای تولید ناکارآمدی در جامعه رسید. او می‌خواست بداند چرا کشوری با منابع طبیعی و ظرفیت انسانی قابل توجه، در مدیریت، تولید و توسعه گرفتار مشکلات مزمن است.

«نفحات نفت» نقد یک دولت خاص نبود؛ دست‌کم در توضیحات بعدی خود امیرخانی، مسئله به ساختارهایی مربوط می‌شد که در دولت‌های مختلف تکرار می‌شوند. اینجا با نویسنده‌ای روبه‌رو هستیم که از نقد رفتار یک مدیر عبور می‌کند و به فرهنگ سازمانی و سازوکارهای حکمرانی می‌رسد.

با این حال، او از ماندگاری جستارهایش نیز رضایت کامل نداشت. در گفت‌وگویی درباره «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» گفته بود رمان‌نویسی را بیشتر دوست دارد؛ رمان او را سرحال می‌آورد و پس از پایان نوشتن آن احساس حیات بیشتری می‌کند. جستارها اما باید تابع زمان باشند. به تعبیر او، ناراحت‌کننده است که هنوز به «نشت نشا» و «نفحات نفت» ارجاع می‌شود؛ زیرا قرار بوده این نوشته‌ها خطایی را گوشزد کنند تا اصلاح شود، نه اینکه سال‌ها بعد همان خطا همچنان پابرجا باشد.

این شاید یکی از تلخ‌ترین اعتراف‌های او باشد: نویسنده‌ای که از ناکارآمدی ساختارها نوشته، سال‌ها بعد می‌بیند همان نقدها هنوز موضوعیت دارند. متن مانده است، اما مسئله حل نشده.

از کابل تا تهران؛ سفر به‌مثابه راه شناخت ایران

در آثار امیرخانی، سفر فقط جابه‌جایی جغرافیایی نیست. سفر راهی است برای دیدن خود از فاصله‌ای تازه. «داستان سیستان» و «جانستان کابلستان» از این منظر دو کتاب مهم‌اند.

در «داستان سیستان» ، نویسنده همراه یک سفر سیاسی می‌شود و از دل آن، تجربه‌ای فرهنگی و اجتماعی بیرون می‌کشد. در «جانستان کابلستان» ، به افغانستان می‌رود و در مواجهه با مردم، شهرها، زبان و خاطره تاریخی، دوباره به پرسش ایران و هویت ایرانی بازمی‌گردد.

افغانستان برای امیرخانی صرفاً کشوری همسایه نیست. در آنجا با بخشی از حافظه مشترک فارسی‌زبانان روبه‌رو می‌شود؛ با مردمی که از نظر سیاسی در کشوری دیگر زندگی می‌کنند، اما زبان و تاریخ و فرهنگشان با ایران پیوندهای عمیق دارد.

در این سفرنامه، نگاه او به افغانستان با نگاه یک گردشگر یا گزارشگر خارجی تفاوت دارد. او می‌خواهد از خلال سفر، نسبت ایران با همسایه‌ای را بسنجد که در بسیاری از روایت‌های روزمره، یا به حاشیه رانده می‌شود یا تنها از دریچه بحران و جنگ دیده می‌شود.

این شیوه سفرنامه‌نویسی، ادامه همان دغدغه قدیمی اوست: ایران را باید از راه دیدن، شنیدن و تجربه کردن شناخت، نه فقط از راه مفاهیم انتزاعی و بحث‌های سیاسی.

قدرت و فرهنگ؛ رابطه‌ای که هرگز برای امیرخانی حل نشد

شاید مهم‌ترین تناقض در زندگی فکری امیرخانی، نسبت او با قدرت باشد. او در مقاطعی از برخی جایگاه‌ها و نهادهای سیاسی دفاع کرده، اما در همان حال، از مداخله نهادهای حکومتی در فرهنگ انتقاد کرده است.

در یکی از اظهارنظرهایش درباره ورود نهادهای حاکمیتی به فرهنگ، موضعی بسیار صریح داشت و گفته بود: «سپاه نباید وارد فرهنگ بشود، اصلاً.» حتی حمایت یک نهاد قدرتمند از نیروهای فرهنگی همسو را نیز راهی برای ایجاد تعادل نمی‌دانست. از نظر او، ورود نهادهای دارای قدرت سیاسی و نظامی به عرصه فرهنگ، مسئله را حل نمی‌کند و چه‌بسا تعادل را برهم می‌زند.

این موضع در کنار «داستان سیستان» ممکن است برای برخی متناقض به نظر برسد. نویسنده‌ای که از سفر رهبر انقلاب کتاب نوشته، چرا باید درباره ورود نهادهای حکومتی به فرهنگ چنین موضعی داشته باشد؟

پاسخ را شاید باید در تمایزی جست‌وجو کرد که امیرخانی میان تعلق سیاسی و استقلال فرهنگی قائل بود. او می‌توانست از جایگاه رهبری دفاع کند، اما لزوماً نمی‌خواست فرهنگ زیرمجموعه یک نهاد سیاسی یا نظامی قرار بگیرد. می‌توانست به یک سنت سیاسی تعلق داشته باشد، اما از سازوکارهای اداری و حمایتی همان ساختار انتقاد کند.

نمونه دیگر این استقلال‌خواهی، ماجرای جایزه جلال آل‌احمد است. امیرخانی در سال ۱۳۹۶ از دریافت بخش مادی جایزه برای «نفحات نفت» خودداری کرد. استدلالش این بود که نمی‌تواند از نهادی جایزه بگیرد که هم‌زمان نویسنده برای انتشار کتابش باید درگیر فرایندهای مجوز و محدودیت باشد. او بخش معنوی جایزه را می‌پذیرفت، اما از دریافت سکه‌ها خودداری کرد.

این رفتار را نباید لزوماً نشانه تقابل سیاسی با حکومت دانست؛ مسئله اصلی، اعتراض به تناقض در رابطه دولت با نویسنده بود. دولتی که از یک سو جایزه می‌دهد و از سوی دیگر در مسیر انتشار اثر مانع ایجاد می‌کند، با پرسشی درباره استقلال فرهنگی روبه‌روست.

امیرخانی در اینجا به همان اصل قدیمی خود بازمی‌گشت: فرهنگ نباید تابع سیاست باشد. سیاست می‌تواند از فرهنگ نیرو بگیرد، اما اگر بخواهد آن را اداره کند، استقلالش را تهدید خواهد کرد.

سال ۱۳۸۸؛ نویسنده در میانه دو اردوگاه

یکی از نقاط مهم در شناخت امیرخانی، سال ۱۳۸۸ است. او در آن دوره تلاش کرد خود را در قالب دوگانه‌های رایج سیاسی تعریف نکند. بعدها در مصاحبه‌ای گفت که نه ستایش‌های سیاسی برایش معیار است و نه دشنام‌های سیاسی؛ هر دو را غیر فرهنگی می‌دانست.

«داستان سیستان» از پیش برای او یک هویت سیاسی ساخته بود؛ بخشی از مخاطبان، او را به دلیل آن کتاب به جریان نزدیک به حاکمیت منتسب می‌کردند و بخشی دیگر، همان کتاب را نشانه فاصله گرفتنش از روشنفکری مستقل می‌دانستند.

امیرخانی نمی‌خواست در این دسته‌بندی‌ها متوقف شود. او ترجیح می‌داد اثرش را با معیار ادبی و فرهنگی بسنجد، نه با میزان محبوبیت یا نفرت سیاسی.

این موضع البته به معنای بی‌طرفی مطلق نبود. خود او در گفت‌وگوهایش درباره انگیزه نوشتن «داستان سیستان» توضیح داده بود که در آن مقطع، از نظر سیاسی احساس می‌کرد جایگاه رهبری باید تقویت شود. بنابراین نمی‌توان او را نویسنده‌ای دانست که هیچ موضع سیاسی نداشت. مسئله این بود که نمی‌خواست موضع سیاسی‌اش به تمام هویت ادبی‌اش تبدیل شود.

در اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد: نویسنده ممکن است موضع سیاسی داشته باشد، اما نخواهد که اثرش فقط به‌عنوان سندی برای اثبات آن موضع خوانده شود. امیرخانی در تمام این سال‌ها در برابر چنین تقلیل‌دادنی مقاومت می‌کرد؛ هرچند آثارش بارها در منازعات سیاسی مورد استفاده قرار گرفتند.

«ره‌ش» ؛ وقتی شهر به شخصیت اصلی داستان تبدیل می‌شود

در «ره‌ش» ، مسئله امیرخانی از بحران فردی و فرهنگ عمومی به شهر و زندگی روزمره می‌رسد. تهران در این رمان، دیگر فقط پس‌زمینه اتفاقات نیست؛ خود شهر به موضوع اصلی تبدیل می‌شود.

ساخت‌وساز، تخریب، مناسبات اقتصادی، مدیریت شهری، توسعه نامتوازن و از دست رفتن کیفیت زندگی، عناصر اصلی جهان داستانی‌اند. اینجا نویسنده از همان دغدغه‌هایی استفاده می‌کند که پیش‌تر در «نفحات نفت» درباره ساختار مدیریت و فرهنگ اقتصادی مطرح کرده بود، اما آنها را در قالب تجربه زیسته شخصیت‌ها نشان می‌دهد.

«ره‌ش» را می‌توان ادامه طبیعی مسیر امیرخانی دانست: از فرد به خانواده، از خانواده به شهر و از شهر به ساختارهای مدیریتی. او در این رمان می‌خواهد نشان دهد که ناکارآمدی فقط در گزارش‌های اداری و آمارهای اقتصادی وجود ندارد؛ در خانه، خیابان، مدرسه، محله و کیفیت زندگی مردم هم دیده می‌شود.

این تغییر از جستار به رمان، بازگشت به علاقه اصلی اوست. خودش بارها گفته بود که رمان‌نویسی برایش لذت‌بخش‌تر است. حتی زمانی که درباره مسائل سیاسی و اجتماعی حرف می‌زد، ترجیح می‌داد در نهایت آنها را به جهان داستان بازگرداند.

۱۴۰۱؛ هشدار درباره فاصله حاکمیت و مردم

در سال ۱۴۰۱،، امیرخانی یکی از صریح‌ترین مواضع سیاسی سال‌های اخیرش را بیان کرد. جمله‌اش کوتاه بود، اما معنای روشنی داشت:

«به نظرم حاکمیت دارد ارتباطش را با توده از دست می‌دهد و این خطر خیلی بزرگی است.»

این جمله را نباید صرفاً یک توصیه سیاسی یا دعوت به گفت‌وگو دانست. او مسئله را در سطح رابطه حاکمیت و جامعه مطرح می‌کرد؛ رابطه‌ای که اگر تضعیف شود، حتی تصمیم‌های درست نیز ممکن است از سوی مردم شنیده نشوند یا پذیرفته نشوند.

امیرخانی درباره سال ۱۳۸۸ گفته بود که گفت‌وگو با مخالفان احمدی‌نژاد و دعوت آنها به تلویزیون می‌توانست راه‌حلی برای کاهش بحران باشد. اما درباره اعتراضات ۱۴۰۱، نگاه محتاطانه‌تری داشت و گفت گفت‌وگو به‌تنهایی راه‌حل نیست؛ حتی شاید بخشی از راه‌حل هم نباشد و فقط بتواند به نزدیک شدن به راه‌حل کمک کند.

این تفاوت، از پیچیده‌تر شدن ارزیابی او حکایت دارد. در فاصله این دو مقطع، جامعه تغییر کرده بود، شکاف‌های نسلی و فرهنگی عمیق‌تر شده بود و مسئله دیگر فقط اختلاف سیاسی میان چند جریان نبود.

در نشست «ما نیازمند تغییریم» در اسفند ۱۴۰۱، او از ضرورت تغییر سخن گفت، اما راه‌حل را در درون جامعه می‌جست، نه در نسخه‌های بیرونی. تأکید داشت که اعتراضات نشانه زنده بودن جامعه است و نویسنده نباید برای نسل جدید داستانی بنویسد که او را به بن‌بست ببرد. او همچنین گفته بود نه می‌خواهد کاسب سانسور باشد و نه ضدانقلاب شده است.

امیرخانی با برچسب‌های ساده قابل توضیح نیست. او از ضرورت تغییر حرف می‌زند، اما با مداخله بیرونی مخالف است؛ از گسست حاکمیت و مردم انتقاد می‌کند، اما خود را در صف براندازی تعریف نمی‌کند؛ از اعتراض به‌عنوان نشانه زندگی یاد می‌کند، اما می‌خواهد داستان به سمت امکان زیستن حرکت کند.

در سال ۱۴۰۳ نیز در گفت‌وگویی درباره قدرت و مردم، مضمون مشابهی را با زبانی صریح‌تر مطرح کرد: قدرت امروز خود را از مردم بی‌نیاز می‌بیند و این خطرناک است.

این سخن، ادامه همان نگرانی درباره گسست ارتباطی است. مسئله برای او دیگر فقط ضعف یک مدیر یا ناکارآمدی یک دستگاه نیست؛ مسئله این است که قدرت ممکن است فراموش کند منبع اعتبار و امکان تداومش در جامعه قرار دارد.

امیرخانی و مسئله توسعه؛ ایران را نمی‌شود با نسخه دیگران اداره کرد

در کنار سیاست، یکی از دغدغه‌های پایدار امیرخانی مسئله توسعه بود. در «نشت نشا» به مهاجرت نخبگان پرداخت، در «نفحات نفت» فرهنگ اقتصادی و مدیریتی را نقد کرد و در «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» به تجربه یک جامعه متفاوت و نسبت آن با الگوهای توسعه پرداخت.

او در بحث توسعه، با نسخه‌های آماده و وارداتی فاصله داشت. در نشست سال ۱۴۰۱ نیز از ضرورت بومی بودن ادبیات توسعه سخن گفت؛ اینکه نمی‌توان نسخه‌ای را که برای امارات یا قطر نوشته شده، بدون توجه به تاریخ و فرهنگ ایران به اینجا منتقل کرد.

این موضع، امتداد همان نگاه فرهنگی اوست. توسعه برای امیرخانی صرفاً افزایش درآمد یا ساختن ساختمان و بزرگراه نبود. توسعه باید با حافظه تاریخی، فرهنگ عمومی، مناسبات اجتماعی و تجربه زیسته مردم ارتباط داشته باشد.

در این نگاه، مسئله ایران فقط کمبود منابع یا ضعف برنامه‌ریزی نیست؛ مسئله گاهی ناتوانی در فهم جامعه و تحمیل الگوهایی است که با واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن سازگار نیستند.

این همان جایی است که نویسنده داستانی به منتقد توسعه تبدیل می‌شود. او می‌خواهد بداند چرا بعضی تصمیم‌ها روی کاغذ درست به نظر می‌رسند، اما در زندگی واقعی به شکست می‌رسند. چرا شهر توسعه پیدا می‌کند، اما کیفیت زندگی پایین می‌آید؟ چرا دانشگاه مدرک تولید می‌کند، اما نخبگانش مهاجرت می‌کنند؟ چرا منابع نفتی وجود دارد، اما فرهنگ تولید و مدیریت شکل نمی‌گیرد؟

***

امیرخانی از «ارمیا» آغاز کرد؛ از انسانی که نمی‌توانست به زندگی عادی بازگردد. در «منِ او» به حافظه تهران و اخلاق زندگی ایرانی پرداخت. در «از به» و «بیوتن» زبان و روایت را آزمود. در «داستان سیستان» وارد قلمرو سیاست شد و از حق نویسنده برای روایت موضوعات مورد اختلاف دفاع کرد. در «نشت نشا» و «نفحات نفت» به مهاجرت نخبگان و ساختار اقتصادی و مدیریتی رسید. در «جانستان کابلستان» از مرز عبور کرد تا دوباره ایران را ببیند. در «قیدار» به سراغ اخلاق جوانمردی رفت و در «ره‌ش» شهر را به صحنه اصلی بحران تبدیل کرد.

در تمام این مسیر، یک پرسش ثابت وجود داشت: انسان ایرانی چگونه باید در جهان امروز زندگی کند؟ چگونه می‌تواند با سنت خود پیوند داشته باشد، اما اسیر گذشته نشود؟ چگونه می‌تواند به قدرت و سیاست نزدیک شود، اما استقلال فرهنگی‌اش را از دست ندهد؟ چگونه می‌تواند توسعه پیدا کند، بی‌آنکه شهر و زبان و حافظه‌اش را قربانی کند؟

شاید همین پرسش‌هاست که امیرخانی را از یک نویسنده صرفاً پرمخاطب متمایز می‌کند. او فقط قصه نمی‌گفت؛ می‌خواست درباره ایران حرف بزند. گاهی شخصیت‌های داستانی‌اش بیش از اندازه حامل ارزش‌های مطلوب نویسنده می‌شدند و گاهی آرمان‌گرایی بر پیچیدگی شخصیت غلبه می‌کرد. اما همین تناقض‌ها بخشی از واقعیت اوست.

امیرخانی نه روشنفکری بود که از سنت دینی و انقلابی خود بریده باشد و نه نویسنده‌ای که همه چیز را به تأیید قدرت فروبکاهد. او به یک جهان فرهنگی تعلق داشت، اما در همان جهان حق نقد برای خود قائل بود. از جایگاه رهبری دفاع کرد، اما با ورود نهادهای قدرتمند به فرهنگ مخالفت کرد. از تغییر درونی سخن گفت، اما نسبت به فاصله گرفتن حاکمیت از مردم هشدار داد. به جلال و گلشیری توجه داشت، اما معیارهای ادبی تثبیت‌شده را بی‌چون‌وچرا نمی‌پذیرفت.

این شاید مهم‌ترین ویژگی او باشد: تلاش برای ایستادن در میانه چند جهان، بی‌آنکه بتواند یا بخواهد همه تناقض‌هایشان را حل کند.

از «ارمیا» تا «ره‌ش» ، از «داستان سیستان» تا «نفحات نفت» ، از تهران قدیم تا دماوند، یک خط باریک دیده می‌شود: میل به عبور از وضع موجود. گاهی این عبور با پای پیاده است، گاهی با سفر، گاهی با نوشتن و گاهی با پرواز.

رضا امیرخانی رفت؛ پرواز زمینی اش تمام شد؛ اما داستان های رضا امیرخانی، دست‌کم تا وقتی خوانده می‌شود، تمام نشده است.