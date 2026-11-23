رضا امیرخانی، نویسنده نام‌آشنای ادبیات معاصر ایران، پس از حدود یک سال دست‌وپنجه نرم کردن با عوارض ناشی از سقوط پاراگلایدر و ضربه شدید به سر، ساعاتی قبل دار فانی را وداع گفت.

به گزارش تابناک؛ رضا امیرخانی که نهم آذرماه ۱۴۰۴ در جریان پرواز با پاراگلایدر در منطقه مشاء دماوند دچار سانحه شده بود، پس از این حادثه به دلیل آسیب شدید مغزی و ضربه وارده به سر، برای مدت طولانی در وضعیت ناهوشیاری قرار داشت.

این نویسنده پس از بستری شدن در بیمارستان و دریافت مراقبت‌های تخصصی پزشکی، با تصمیم خانواده برای ادامه روند درمان به منزل منتقل شده بود. خانواده امیرخانی نیز در اطلاعیه‌های خود از مراقبت شبانه‌روزی گروه پزشکی و پرستاری و افت‌وخیز روند بهبودی او خبر داده بودند.

از «ارمیا» تا «منِ او» ؛ کارنامه یک نویسنده

رضا امیرخانی متولد سال ۱۳۵۲ در تهران و دانش‌آموخته رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف بود. او از نویسندگان شناخته‌شده ادبیات داستانی ایران به شمار می‌رفت که از دهه ۷۰ با انتشار رمان «ارمیا» وارد فضای حرفه‌ای داستان‌نویسی شد و به‌تدریج جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان ادبیات معاصر پیدا کرد.

رمان «منِ او» از جمله آثار شاخص امیرخانی است که با روایت خاص خود از تهران قدیم و پرداختن به مفاهیم عشق، هویت و سنت، با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد.

از دیگر آثار شناخته‌شده او می‌توان به «ناصر ارمنی» ، «از به» ، «بیوتن» ، «قیدار» ، «ره‌ش» ، «نیم‌دانگ پیونگ‌دانگ» ، «جانستان کابلستان» ، «داستان سیستان» و «نفحات نفت» اشاره کرد.

امیرخانی علاوه بر داستان‌نویسی، در حوزه سفرنامه‌نویسی، نقد اجتماعی و تحلیل مسائل فرهنگی و مدیریتی نیز فعالیت داشت. کتاب «ره‌ش» او در سال ۱۳۹۷ جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرد.

منبع: نورنیوز



