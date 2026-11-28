به گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام یعقوب رشتبر اظهار کرد: توزیع‌کننده مشروبات الکلی تقلبی و دست‌ساز که مصرف آن موجب فوت و بستری شدن تعدادی از شهروندان شده، دستگیر و در اختیار قانون قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه امنیت روانی و سلامت مردم و جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: افرادی که اقدام به تهیه و توزیع مشروبات الکلی کنند، با برخورد قاطع قضایی مواجه شده و به اشد مجازات خواهند رسید.

دادستان خوی از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک در زمینه تهیه و توزیع مشروبات الکلی، موضوع را در اسرع وقت به مراجع مربوطه گزارش دهند.

بر اساس این گزارش، پیش از این، مسمومیت ۲۰ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در خوی گزارش شده بود که در پی آن سه نفر جان باختند و هفت نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند.

منبع: ایسنا







