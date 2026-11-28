به گزارش تابناک؛ بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، تا ظهر روز یکشنبه جوی آرام در بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد بود و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به‌دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها، کیفیت هوا کاهش می‌یابد.

از بعدازظهر یکشنبه با ورود سامانه بارشی از شمال غرب کشور، بارش‌ها در این مناطق آغاز می‌شود. این سامانه روز دوشنبه بخش‌هایی از شمال غرب، غرب، جنوب غرب و مناطق مرکزی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در برخی ساعات موجب بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهد شد.

همچنین در برخی مناطق احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد و در مناطق سردسیر نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

فعالیت این سامانه روز سه‌شنبه شدت می‌گیرد و علاوه بر مناطق یادشده، سواحل غربی و مرکزی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و بخش‌هایی از جنوب کشور را نیز دربرمی‌گیرد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، از روز سه‌شنبه دمای هوا در نیمه شمالی کشور به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

پیش‌بینی هوای تهران

آسمان تهران طی پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات غبار رقیق و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود. همچنین احتمال بارش باران در پایتخت وجود دارد.

دمای هوای تهران نیز در این مدت بین ۱۰ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد نوسان خواهد داشت.



