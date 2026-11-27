سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از افزایش شمار مسمومان الکلی در استان به ۱۴۹ نفر خبر داد.

به گزارش تابناک، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از افزایش شمار مسمومان الکلی در استان به ۱۴۹ نفر خبر داد و گفت: تا ساعت ۲۱ روز جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵، مجموع موارد مسمومیت و مراجعه به مراکز درمانی به ۱۴۹ نفر رسیده است.

وی افزود: شمار جان‌باختگان این مسمومیت‌ها همچنان ۱۰ نفر است که ۹ نفر در بندرعباس و یک نفر در قشم جان خود را از دست داده‌اند.

افزایش موارد مسمومیت در بندرعباس و میناب

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تشریح آمار شهرستانی موارد مسمومیت اظهار کرد: بندرعباس با ۱۲۱ نفر بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است. همچنین در میناب ۹ نفر، قشم ۴ نفر، رودان ۳ نفر و بندرخمیر و سیریک هر کدام یک نفر دچار مسمومیت شده‌اند.

حسن‌زاده با اشاره به افزایش شمار موارد مسمومیت در استان گفت: شمار موارد ثبت‌شده از ۱۲۶ نفر در آمار قبلی به ۱۴۹ نفر افزایش یافته است؛ با این حال، شمار جان‌باختگان همچنان ۱۰ نفر گزارش شده است.

هشدار درباره عوارض خطرناک مسمومیت‌های الکلی

وی با تأکید بر خطرات مصرف مشروبات الکلی اظهار کرد: مسمومیت ناشی از مصرف این مواد می‌تواند عوارض شدید و جبران‌ناپذیری از جمله آسیب به بینایی، اختلال عملکرد کلیه و حتی مرگ به دنبال داشته باشد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائمی مانند تهوع، استفراغ، سردرد، تاری دید، اختلال در هوشیاری یا سایر علائم غیرعادی پس از مصرف مشروبات الکلی، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است و نباید برای تشدید علائم منتظر ماند.

این آمار مربوط به موارد ثبت‌شده تا ساعت ۲۱ روز جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ است و با دریافت اطلاعات جدید ممکن است تغییر کند.

منبع: مهر



