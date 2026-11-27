پیگیری‌ها نشان می‌دهد توییتی که به نقل از صفحه سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، منتشر شده، جعلی است.

به گزارش تابناک؛ پیگیری‌ها نشان می‌دهد توییتی که به نقل از صفحه سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، منتشر شده، جعلی است.

این توییت در فضای مجازی عربی توزیع شده و برخی رسانه‌های رسمی عربی هم آن را منتشر کردند.

سردار سید مجید موسوی صفحه‌ای در اپلیکیشن ایکس ندارد و صفحه پیشین فرمانده نیروی هوافضای سپاه توسط این پلتفرم بسته شده است.

منبع: فارس



