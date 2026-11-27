مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر آمادگی این بانک برای توسعه همکاری با فعالان صنعت معدن و فلزات، گفت: فعالان این حوزه می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزی و ریالی و ابزارهای نوین تأمین مالی بانک شهر، از خدمات و حمایت‌های مالی این بانک برای پیشبرد فعالیت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای خود استفاده کنند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در دیدار با دکتر اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بانک شهر در حوزه خدمات مالی و تأمین اعتبار، بر آمادگی این بانک برای گسترش تعاملات و همکاری با مجموعه‌های فعال در بخش معدن و صنایع فلزی و تامین مالی صنایع پیشران انرژی تأکید کرد.

دکتر احمدی با بیان اینکه بانک شهر از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه تأمین مالی برخوردار است، اظهار کرد: فعالان صنعت معدن و فلزات می‌توانند متناسب با نیازهای خود، از ظرفیت‌های ارزی و ریالی بانک و همچنین ابزارهای نوین تأمین مالی برای پیشبرد پروژه‌ها، تأمین سرمایه در گردش و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اهمیت حمایت از صنایع مولد و پیشران اقتصادی کشور، توسعه همکاری با مجموعه‌های بزرگ صنعتی و معدنی را از زمینه‌های مهم تعاملات این بانک دانست و بر استفاده از راهکارهای متنوع بانکی و مالی برای پاسخگویی به نیازهای این بخش تأکید کرد.

این دیدار با هدف بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل بانک شهر و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات برگزار شد.