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حمایت غافلگیرکننده ترامپ از نخستوزیر عراق!
رئیسجمهوری آمریکا از اقدامات تنش زای اخیر نخستوزیر عراق که تحت عنوان اعمال حاکمیت انجام میشود حمایت کرد.
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما از تلاشهای علی الزیدی نخستوزیر عراق برای اعمال حاکمیت دولت در سراسر این کشور، توقف قاچاق نفت، پایان دادن به فساد و قرار گرفتن همه سلاحها تحت کنترل انحصاری دولت حمایت میکنیم.»
وی افزود: «ما از تلاشهای نخستوزیر الزیدی برای ساختن عراقی متحد، شکوفا و قدرتمند که تصمیمات سیاسی خود را اتخاذ میکند، حمایت میکنیم.»
اقدامات اخیر دولت الزیدی تنشها بین دولت و گروههای مقاومت عراق و همچنین تنشها بین بغداد و اربیل را افزایش داده است.
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