به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما از تلاش‌های علی الزیدی نخست‌وزیر عراق برای اعمال حاکمیت دولت در سراسر این کشور، توقف قاچاق نفت، پایان دادن به فساد و قرار گرفتن همه سلاح‌ها تحت کنترل انحصاری دولت حمایت می‌کنیم.»

وی افزود: «ما از تلاش‌های نخست‌وزیر الزیدی برای ساختن عراقی متحد، شکوفا و قدرتمند که تصمیمات سیاسی خود را اتخاذ می‌کند، حمایت می‌کنیم.»

اقدامات اخیر دولت الزیدی تنش‌ها بین دولت و گروه‌های مقاومت عراق و همچنین تنش‌ها بین بغداد و اربیل را افزایش داده است.



