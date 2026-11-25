رئیس جمهوری آمریکا با اذعان به اینکه با در دست گرفتن کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها در ماه ژانویه ۲۰۲۷ (حدود یک ماه دیگر) ، گزینه‌های نظامی او ممکن است محدود شود، مدعی شد: هر زمانی که بخواهیم می‌توانیم به جنگ علیه ایران پایان دهیم.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در مصاحبه با نیویورک‌پست که سه شنبه شب به وقت محلی منتشر شد، ادعا کرد که منابع مالی حملات و تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران تا پایان ماه ژانویه ۲۰۲۷ تامین شده است.

ترامپ از دموکرات‌های کنگره که او را تهدید کرده‌اند به جنگ پایان دهد، انتقاد کرد و مدعی شد: اقدام آنها می‌تواند یک «پیروزی کامل» را به «شکست» تبدیل کند.

رئیس جمهوری آمریکا که حزبش به دلیل جنگ علیه ایران در انتخابات میان دوره ای کنگره شکستی تاریخی را متحمل شد، درباره دموکرات‌ها با تکرار رجزخوانی‌های ضد ایرانی خود مدعی شد: «آن‌ها یک پیروزی کامل را به شکست تبدیل خواهند کرد. ببینید، نیروی دریایی، هوایی‌، پدافند هوایی و همه چیزشان از میان رفته است. اگر [دموکرات‌ها] چنین کاری کنند، عملاً یک پیروزی را به شکست تبدیل کرده‌اند.»

ترامپ ادعا کرد: «نمی‌دانم از نظر سیاسی چطور می‌توانند چنین کاری انجام دهند، چون ما پیروز شده‌ایم. هر زمانی که بخواهیم می‌توانیم این جنگ را به پایان برسانیم.»

ادعاهای متناقض ترامپ در حالیکه است که بارها از سویی مدعی پیروزی شده و از سویی دیگر ادعا کرده که به دنبال پیروزی کامل است!

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره محدود شدن فرصت او برای انجام ماجراجویی جدید احتمالی علیه ایران مدعی شد: «برایم دشوار است باور کنم که آنها یک پیروزی را به شکست تبدیل کنند، چون نتیجه همین خواهد بود. بله، اما تا تقریبا پایان ژانویه، بودجه ما تامین شده است.»

رئیس جمهوری جنگ افروز آمریکا، جنگ دوم علیه ایران را در ماه فوریه آغاز کرد و در ابتدا پیش‌بینی کرده بود که این جنگ «حدود چهار هفته» طول بکشد؛ اما مذاکرات با تهران در ماه آوریل به برقراری آتش‌بس و سپس امضای تفاهم‌نامه‌ای در ماه ژوئن منجر شد؛ توافقی که چند هفته بعد، فروپاشید.

ترامپ مدعی شد: اگر دموکرات‌های کنگره جنگ را متوقف کنند، یک «پیروزی کامل» را به «شکست» تبدیل خواهند کرد.

وی با ادعای اینکه هدف او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده است، ادعا کرد: «من هرگز موافق یا مخالف تغییر رژیم در آنجا نبوده‌ام. هدف اسرائیل برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شاید قابل دستیابی باشد، اما هدف من نیست».

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه لفاظی‌های خود مدعی شد: «اگر ایران بخواهد کارزاری برای جبران خسارت آغاز کند، ما برنده خواهیم بود».

ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه ادعا کرد: «پایان دادن به جنگ در اوکراین به تمایل [ولادیمیر] پوتین و [ولودیمیر] زلنسکی (روسای جمهوری روسیه و اوکراین) برای دستیابی به توافق بستگی دارد».

رئیس جمهوری آمریکا همچنین مدعی شد که تماس با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی می‌تواند فورا از سر گرفته شود، اما در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد.

رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا در ادامه این مصاحبه با بیان اینکه انتظار تغییرات زیادی در دولتش ندارد، ادامه داد: «دولت من شامل افراد بسیار شایسته‌ای است».

منبع: ایرنا



