انفجار دو نفتکش متخلف در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: در ساعات ابتدایی بامداد امروز دو فروند نفتکش متخلف در سواحل جنوبی و شرقی تنگه هرمز در پی اصابت به مین دریایی دچار انفجار و آتش سوزی شدند.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در ساعات ابتدایی بامداد امروز دو فروند نفتکش متخلف در سواحل جنوبی و شرقی تنگه هرمز در پی اصابت به مین دریایی دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه شدند.
این نفتکشها به گمان خود بصورت مخفیانه در حال تلاش برای عبور از مسیر جعلی تنگه هرمز بودند که مینهای دریایی اجازه عبور نداده و انفجار و آتش سوزی مهیبی ایجاد کردند.
مرکز کنترل تردد تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه مجددا اعلام میکند: به تمامی خدمه کشتیهای با سامانههای ناوبری و موقعیت یاب خاموش هشدار میدهیم، مراقب باشید دروغ مقامات آمریکایی شما را به کام انفجار و آتش مینهای دریایی نکشاند؛ خود دانید.
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