به گزارش خبرنگار حوزه صنعت تابناک، صنعت ایران در شرایطی با مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی، تجاری و زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کند که فعالان صنعتی برای ادامه تولید، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات اجرایی، ثبات مقررات و دسترسی مطمئن به مواد اولیه نیاز دارند اما آنچه از اظهارات اخیر سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، برمی آید این است که همچنان تأکید بر مصوبات، برنامه‌ها و ضرورت حمایت از تولید است؛ در حالی که سوال اصلی این است که این تصمیمات چه زمانی و با چه سازوکاری به نتیجه‌ای ملموس برای کارخانه‌ها تبدیل خواهند شد؟

مشکل صنعت کشور فقط کمبود مواد اولیه یا دشواری واردات نیست و محدودیت‌های ارزی، نوسانات اقتصادی، هزینه تأمین مالی، قطعی برق و گاز، پیچیدگی مقررات تجاری و نااطمینانی نسبت به آینده، مجموعه‌ای از موانع را ایجاد کرده‌است که هرکدام می‌توانند یک واحد تولیدی را از برنامه‌ریزی خارج کنند اما در چنین شرایطی، وزارت صمت باید فراتر از اعلام سیاست‌ها، مسئولیت پیگیری و ارزیابی نتایج تصمیمات را نیز بر عهده بگیرد.

وزارت صمت گرفتار فاصله میان مصوبه و اجرا؛ صنعتگر با خبر تولید نمی‌کند!

سید محمد اتابک وزیر صمت اخیرا درباره فراهم شدن امکان واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانه‌ها از مرزهای مشترک استان‌های مرزی، از جمله استفاده از ظرفیت کولبری و تجارت دریایی از طریق لنج، بار دیگر بحث تأمین نهاده‌های تولید اظهاراتی کرده است و اعلام کرده است که استفاده از ظرفیت‌های قانونی تجارت مرزی در شرایط محدودیت‌های تجاری می‌تواند یک مسیر کمکی برای تأمین بخشی از نیاز صنایع باشد.

این اظهارات درحالی مطرح می شود که مسئله اصلی، میزان اثرگذاری و قابلیت اجرای این تصمیم است درحالی که تولیدکننده‌ای که برای تأمین یک قطعه با مشکل ثبت سفارش، تخصیص ارز، انتقال پول، ترخیص کالا یا تأمین نقدینگی مواجه است، صرفاً با اعلام یک مسیر جدید وارداتی از مشکلات خود عبور نمی‌کند.

وزارت صمت باید مشخص کند چه گروه‌هایی از صنایع مشمول این مصوبه هستند و چه کالاهایی امکان ورود از این مسیر را دارند همچنین باید مشخص کند که سقف واردات چقدر است و فرآیند تأمین و ترخیص مواد اولیه چه مدت زمان خواهد برد؟ مهم‌تر از همه اینکه آیا این سازوکار می‌تواند به یک مسیر پایدار و قابل پیش‌بینی برای تأمین مواد اولیه تبدیل شود یا در مقاطعی بخشی از کمبودها را جبران خواهد کرد؟ بنابراین اگر قرار باشد مسیر واردات مرزی نیز درگیر همان پیچیدگی‌های اداری، محدودیت‌های ارزی و مشکلات نظارتی باشد، تفاوت آن با مسیرهای معمول واردات برای تولیدکننده روشن نخواهد بود.

اتابک از حمایت تولید می‌گوید؛ اما صورت‌حساب صنعت کجاست؟

حمایت از تولید، جلوگیری از توقف کارخانه‌ها، تسهیل واردات و تأمین انرژی صنایع، همگی اهدافی هستند که کمتر کسی با ضرورت آنها مخالفت دارد اما مساله اصلی این است که وزارت صمت برای تحقق هرکدام چه اقدام مشخصی انجام داده و نتیجه آن چه بوده است؟ برای مثال، وقتی از تسهیل تأمین مواد اولیه سخن گفته می‌شود، باید مشخص شود چه میزان از نیاز وارداتی صنایع تأمین شده، چه تعداد از واحدهای تولیدی از این سیاست بهره‌مند شده‌اند و زمان انتظار برای دریافت مواد اولیه تا چه اندازه کاهش یافته است.

و یا اینکه در حوزه تأمین انرژی صرف تأکید بر ضرورت پایداری برق و گاز کافی نیست و باید مشخص شود که کارخانه‌ای که به دلیل محدودیت انرژی با کاهش ظرفیت تولید یا توقف خط تولید مواجه می‌شود، به برنامه‌ای مشخص برای جبران خسارت، مدیریت مصرف و تضمین حداقل انرژی مورد نیاز احتیاج دارد که همین مسئله درباره سرمایه در گردش نیز صدق می‌کند به طوری که افزایش هزینه مواد اولیه و طولانی شدن فرآیند تأمین ارز، منابع مالی بیشتری را درگیر می‌کند و حتی واحدهای دارای بازار فروش را نیز با مشکل ادامه فعالیت مواجه کرده است که آقای وزیر باید به جای تکرار ضرورت حمایت از تولید، گزارشی روشن از میزان تحقق برنامه‌ها و اثر واقعی سیاست‌های وزارتخانه بر فعالیت کارخانه‌ها ارائه کند.

واردات از مرزها؛ راهکار تأمین مواد اولیه یا مسکن موقت صنعت؟

همچنین تکیه بر ظرفیت‌های مرزی برای تأمین مواد اولیه و قطعات صنعتی، در شرایط محدودیت‌های تجاری شاید قابل دفاع باشد؛ اما نباید آن را جایگزین اصلاح ساختار تأمین و تجارت خارجی کشور دانست. برای مثال صنایع بزرگ و کوچک به یک نظام تأمین پایدار نیاز دارند و کارخانه‌ای که برای ادامه فعالیت به قطعات خاص، مواد اولیه وارداتی یا تجهیزات تخصصی وابسته است، نمی‌تواند تمام برنامه تولید خود را بر مبنای مسیرهای مقطعی و نامطمئن واردات تنظیم کند.

همچنین باید مشخص شود ظرفیت کولبری و تجارت ملوانی تا چه اندازه با نیازهای واقعی صنایع تناسب دارد؟ همچنین گرچه این ظرفیت‌ها ممکن است برای ورود برخی اقلام و کالاهای مشخص مفید باشند، اما تأمین مستمر مواد اولیه مورد نیاز صنایع بزرگ، به برنامه‌ریزی، حجم واردات، استانداردهای فنی و سازوکارهای مالی مشخص نیاز دارد بنابراین اگر وزارت صمت قصد دارد از این مسیر به‌عنوان یکی از ابزارهای پشتیبانی تولید استفاده کند، باید نقشه راه اجرایی آن را منتشر کند نه اینکه صرفاً از تصویب یک سازوکار جدید خبر بدهد.

ارز فولاد و پتروشیمی؛ تصمیمی که باید به بازسازی واقعی منجر شود

یکی دیگر از موضوعات مهم در اظهارات اخیر اتابک، مسئله بازسازی صنایع فولادی و پتروشیمی آسیب‌دیده است که وزیر صمت از تصمیم‌گیری درباره تأمین بخشی از ارز مورد نیاز بازسازی این صنایع از محل منابع ارزی خود شرکت‌ها سخن گفته است اما اهمیت این موضوع از آن جهت است که فولاد و پتروشیمی فقط دو بخش صنعتی نیستند؛ بلکه زنجیره گسترده‌ای از صنایع پایین‌دستی، اشتغال، صادرات و تأمین مواد اولیه کشور به فعالیت آنها وابسته است که با این حال، اعلام تصمیم درباره تأمین ارز، پایان مسئله مهمی نیست بلکه باید مشخص شود منابع ارزی مورد اشاره چه میزان است و چه سهمی از نیاز واقعی بازسازی را پوشش می‌دهد و یا اینکه تخصیص آن در چه بازه زمانی انجام خواهد شد و چه زمانی ظرفیت تولید واحدهای آسیب‌دیده به شرایط عادی بازمی‌گردد؟

همچنین بازسازی صنایع نباید صرفاً به ترمیم تجهیزات آسیب‌دیده محدود شود که این اتفاق می‌تواند فرصتی برای بازنگری در آسیب‌پذیری زنجیره تولید، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین قطعات و کاهش وابستگی به گلوگاه‌های محدود وارداتی باشد به همین جهت وزارت صمت باید روشن کند آیا برنامه‌ای برای افزایش تاب‌آوری صنایع در برابر بحران‌های بعدی دارد یا قرار است پس از هر اختلال، دوباره فرآیند تأمین منابع و بازسازی از نقطه صفر آغاز شود؟

چرا وزیر صمت در برابر پرسش‌های رسانه‌ای قرار نمی‌گیرد؟

موضوع پاسخگویی رسانه‌ای وزیر صمت نیز از جمله مسائلی است که نمی‌توان آن را از ارزیابی عملکرد این وزارتخانه جدا کرد به طوری که وزارت صنعت، معدن و تجارت با طیف وسیعی از مسائل اقتصادی ارتباط مستقیم دارد؛ از وضعیت خودرو و لوازم خانگی گرفته تا فولاد، پتروشیمی، معادن، صادرات، واردات و سیاست‌های تجاری و طبیعی است که عملکرد چنین وزارتخانه‌ای باید به شکل مستمر در معرض پرسش رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داشته باشد که برگزاری نشست خبری مستقل و پاسخگویی مستقیم وزیر با خبرنگاران، فرصتی برای بررسی جزئیات سیاست‌ها، طرح پرسش‌های انتقادی و دریافت پاسخ درباره وعده‌های پیشین می دهد و انتظار می رود که آقای وزیر درباره میزان تحقق برنامه‌های صنعتی، وضعیت تأمین مواد اولیه، مشکلات ارزی، محدودیت‌های انرژی و عملکرد وزارتخانه در حوزه تجارت خارجی توضیح دهد که این چنین نیست.

صنعت ایران وزیر وعده‌گو نمی‌خواهد؛ شاخص عملکرد می‌خواهد

گرچه محدودیت‌های ناشی از تحریم، سیاست‌های ارزی، مشکلات نظام بانکی، کمبود انرژی و ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی، موانعی باشند که حل آنها به همکاری چندین نهاد نیاز دارد، اما همین محدودیت‌ها مسئولیت وزارت صمت را در پیگیری مشکلات سنگین‌تر می‌کند . بنابراین ضروری است که سید محمد اتابک مشخص کند وزارتخانه برای عبور از وضعیت فعلی چه اولویت‌هایی دارد و هرکدام از این اولویت‌ها با چه زمان‌بندی و شاخصی ارزیابی خواهند شد؟

اما سوال اساسی از وزیر صمت این است که از بین برنامه‌ها و مصوبات اعلام‌شده، کدام‌یک به بهبود واقعی شرایط تولید منجر شده است؟ و اگر قرار است حمایت از تولید به یک سیاست عملی تبدیل شود، آیا زمان آن نرسیده است که وزارت صمت به جای ارائه فهرستی از تصمیمات و وعده‌ها، کارنامه‌ای قابل سنجش از عملکرد خود منتشر کند ؛ کارنامه‌ای که نه با تعداد جلسات و مصوبات، بلکه با رفع موانع، استمرار تولید و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به صنعتگران ارزیابی شود.