نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق ضمن مخالفت صریح با تهدیدهای نظامی علیه اربیل گفت چنین رویکردی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به سود عراق و هیچ طرف دیگری نیست.