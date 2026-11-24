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واکنش نیچروان بارزانی به حملات نظامی علیه ترویستها در اربیل
نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق ضمن مخالفت صریح با تهدیدهای نظامی علیه اربیل گفت چنین رویکردی نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه به سود عراق و هیچ طرف دیگری نیست.
به گزارش تابناک، «نیچروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق سه شنبه شب طی اظهاراتی گفت اربیل هرگونه مخاطب قرار گرفتن با زبان نظامی را بهشدت و قاطعانه رد میکند.
بارزانی با اشاره به تجربههای گذشته گفت: تجربیات ثابت کرده است که استفاده از این شیوه هیچ مشکلی را حل نمیکند و در راستای منافع عراق یا هیچ طرف دیگری نیست.
منبع: ایسنا
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