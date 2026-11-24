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آخرین آمار مسمومین و فوتیهای مسمومیتهای الکی اخیر
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت از مسمومیت ۳۵۹ و جان باختن ۱۴ نفر به دلیل مسمومیت با الکل در شهرهای بندرعباس، خوی، نیشابور، شیراز و مرودشت خبر داد.
به گزارش تابناک، دکتر حسین کرمانپور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در تمام دنیا، مطمئنترین راه پیشگیری، مصرف نکردن الکل است چه برند، چه تقلبی! سلامتی و جان انسانها ارزش هیچ تجربه و خطری را ندارد. هرگونه علامت غیرعادی، حتی در صورت خفیف بودن علائم اورژانس است. منتظر بروز نشانههای شدید ماندن یعنی تسلیم مرگ شدن! روی تخته سیاه با رنگ سیاه نمینویسند!»
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