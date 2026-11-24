رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از مسمومیت ۳۵۹ و جان باختن ۱۴ نفر به دلیل مسمومیت با الکل در شهرهای بندرعباس، خوی، نیشابور، شیراز و مرودشت خبر داد.