

به گزارش تابناک، سعید قادری، رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه اظهار کرد: ساعت ۱۳: ۲۲ روز سه‌شنبه سوم آذرماه، گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی دوطبقه واقع در محله قلعه‌کهنه الهیه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، ۱۶ نیروی عملیاتی با پنج دستگاه خودرو سبک و سنگین امدادی از ایستگاه‌های شماره ۷، ۸ و ۱۰ و همچنین ایستگاه نجات مرکزی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل متوجه شدند چهار نفر در طبقه اول ساختمان گرفتار شده‌اند که بلافاصله عملیات امداد و نجات برای خارج کردن آنان آغاز شد.

قادری با اشاره به همزمانی عملیات نجات و اطفای حریق تصریح کرد: نیروهای عملیاتی موفق شدند هر چهار فرد محبوس‌شده را از ساختمان خارج کنند و همزمان برای مهار آتش‌سوزی وارد عمل شوند.

وی مدت زمان عملیات اطفا را حدود ۳۰ دقیقه اعلام کرد و گفت: آتش‌نشانان پس از تلاش مستمر موفق به مهار و خاموش کردن آتش شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه با بیان اینکه این حادثه دو مصدوم بر جای گذاشت، خاطرنشان کرد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی از سوی نیروهای اورژانس، برای ادامه درمان به مرکز پزشکی منتقل شدند.

قادری در پایان با اشاره به اینکه علت وقوع آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده است، افزود: بررسی‌های لازم برای شناسایی علت حادثه در حال انجام است و جزئیات تکمیلی پس از مشخص شدن نتایج اعلام خواهد شد.