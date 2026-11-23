پایان عملیات نفسگیر نجات در چاه ۱۳۷ متری فردیس
گروه استانها - رئیس سازمان آتشنشانی کرج از پایان عملیات دشوار و ۱۴ ساعته نجات در چاهی به عمق ۱۳۷ متر در شهرک ناز خبر داد که با همکاری و پشتیبانی نیروهای عملیاتی دو سازمان، به انتقال پیکر مردی ۵۲ ساله به سطح زمین انجامید.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، «جابر خوشگرد» رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام سقوط مردی ۵۲ ساله به داخل چاه آب در شهرک ناز فردیس، تیمهای عملیاتی و تخصصی نجات به محل حادثه اعزام شدند و با توجه به عمق زیاد چاه و شرایط دشوار دسترسی، درخواست پشتیبانی از سازمان آتشنشانی کرج نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در پی هماهنگیهای انجامشده، دو اکیپ تخصصی نجات از کرج به همراه خودروها و تجهیزات موردنیاز به محل اعزام شدند و در کنار نیروهای عملیاتی مستقر، عملیات حساس دسترسی و انتقال فرد حادثهدیده را آغاز کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با بیان اینکه عمق ۱۳۷ متری چاه و محدودیتهای فنی و محیطی، این مأموریت را به عملیاتی پیچیده و طاقتفرسا تبدیل کرده بود، تصریح کرد: آتشنشانان با رعایت دقیق الزامات ایمنی و بهرهگیری از تجهیزات تخصصی امداد و نجات، بهصورت مستمر و مرحلهبهمرحله برای دسترسی به فرد حادثهدیده تلاش کردند.
وی خاطرنشان کرد: این عملیات سنگین پس از ۱۴ ساعت تلاش بیوقفه و با همافزایی، تخصص و هماهنگی نزدیک نیروهای عملیاتی دو سازمان به پایان رسید و پیکر مرد ۵۲ ساله به سطح زمین منتقل شد.
خوشگرد در پایان، همکاری و پشتیبانی متقابل مجموعههای امدادی را از مؤلفههای مهم مدیریت حوادث پیچیده دانست و بر اهمیت آمادگی تخصصی، تجهیزات مناسب و هماهنگی بینسازمانی در مأموریتهای دشوار تأکید کرد.
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