گروه استان‌ها - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز از تشدید نظارت بر مصرف گاز در ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز عمومی استان خبر داد و گفت: در صورت رعایت نکردن دستورالعمل‌های مدیریت مصرف و استفاده خارج از ضوابط از سامانه‌های گرمایشی، جریان گاز ساختمان‌های متخلف قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، «علی صفری» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، با تأکید بر ضرورت اجرای بسته مدیریت مصرف گاز از طریق اقدامات کم‌هزینه و زودبازده اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، ضوابط مشخصی برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه‌های گرمایشی در دستگاه‌های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مشمول تعیین شده است.

وی افزود: تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی، مراکز آموزشی، اماکن ورزشی، مساجد و سایر مجموعه‌های مشمول موظف به رعایت الزامات ابلاغی در زمینه مدیریت مصرف گاز هستند و باید از افزایش غیرمتعارف دمای محیط و استفاده خارج از ضوابط از تجهیزات گرمایشی خودداری کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به ضرورت نظارت بر اجرای این دستورالعمل بیان کرد: شرکت گاز استان البرز مسئولیت پایش وضعیت سامانه‌های گرمایشی دستگاه‌ها و مراکز مشمول را بر عهده دارد و این نظارت در تمامی ساعات روزهای کاری و تعطیل انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: بازدیدها و پایش‌های میدانی با هدف اطمینان از اجرای دقیق دستورالعمل مدیریت مصرف گاز ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف و رعایت نکردن الزامات ابلاغی، جریان گاز ساختمان‌های متخلف قطع می‌شود.

صفری در پایان رعایت الگوی مصرف و همکاری دستگاه‌های اجرایی را در مدیریت منابع انرژی ضروری دانست و خواستار نظارت جدی مدیران بر عملکرد سامانه‌های گرمایشی مجموعه‌های تحت مدیریت خود شد.