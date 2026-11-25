طرز تهیه ته چین اسفناج و مرغ مجلسی با زعفران، ماست و گردو را یاد بگیرید. آموزش مرحله‌به‌مرحله همراه با راز ته‌دیگ طلایی و جلوگیری از وا رفتن ته‌چین.

به گزارش تابناک؛ ته‌چین از آن غذاهایی است که حتی قبل از چشیدن، با ظاهر طلایی و عطر زعفران دل آدم را می‌برد. حالا تصور کنید میان لایه‌های برنج زعفرانی، مرغ نرم و خوش‌طعم، اسفناج تازه و ترکیبی از گردو و کشمش هم قرار بگیرد. نتیجه، یک ته‌چین رنگارنگ و مجلسی است که می‌تواند به‌راحتی ستاره میز مهمانی شما شود.

ته‌چین اسفناج و مرغ ترکیبی خوشمزه از مواد آشناست که با کمی دقت در مراحل آماده‌سازی، ظاهری شبیه غذاهای رستورانی پیدا می‌کند. مهم‌ترین راز موفقیت این غذا، انتخاب ماست مناسب، گرفتن آب اضافی اسفناج و پخت آرام برنج است. اگر دوست دارید ته‌چین شما هنگام برگرداندن از هم نپاشد و ته‌دیگی طلایی و برشته داشته باشد، این دستور را مرحله‌به‌مرحله دنبال کنید.

مواد لازم برای تهیه ته‌چین اسفناج و مرغ

برنج ایرانی: ۲ پیمانه

مرغ بدون استخوان (ران یا سینه): ۴۵۰ گرم

اسفناج تازه: ۵۰۰ گرم

ماست چکیده یا ماست پرچرب غلیظ: ۲۵۰ گرم

زرده تخم‌مرغ: ۲ عدد

پیاز متوسط: ۲ عدد

گردوی خردشده: ۵۰ گرم

کشمش پلویی: ۵۰ گرم

زعفران دم‌کرده غلیظ: ۶ قاشق غذاخوری

روغن مایع: به مقدار لازم

نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز، دارچین و زردچوبه: به مقدار لازم

مناسب برای: ۴ نفر

طرز تهیه ته‌چین اسفناج و مرغ مرحله‌به‌مرحله

مرحله اول: مرغ را خوش‌عطر و زعفرانی بپزید

یکی از پیازها را خرد کنید و با کمی روغن در قابلمه تفت دهید تا سبک و طلایی شود. سپس مرغ را همراه با زردچوبه و فلفل سیاه اضافه کنید و چند دقیقه تفت دهید تا رنگ سطح آن تغییر کند.

حالا یک لیوان آب گرم، کمی نمک و یک قاشق زعفران دم‌کرده به مرغ اضافه کنید. در قابلمه را بگذارید و اجازه دهید مرغ با حرارت ملایم حدود ۴۵ تا ۶۰ دقیقه بپزد.

پس از پخت کامل، مرغ را از قابلمه خارج کنید و به قطعات کوچک یا رشته‌های نسبتاً درشت تقسیم کنید. بهتر است مرغ را بیش از اندازه ریش‌ریش نکنید تا هنگام خوردن، بافت آن در میان برنج احساس شود.

آب باقی‌مانده مرغ را هم دور نریزید؛ مقدار کمی از آن می‌تواند برای طعم‌دار کردن مواد میانی استفاده شود.

مرحله دوم: اسفناج را آماده کنید

اسفناج‌ها را به‌خوبی بشویید و پس از خارج شدن آب اضافی، درشت خرد کنید. سپس آن‌ها را داخل تابه بریزید و روی حرارت متوسط قرار دهید.

اسفناج هنگام حرارت دیدن مقدار زیادی آب آزاد می‌کند. اجازه دهید این آب به‌تدریج تبخیر شود و بعد کمی روغن اضافه کنید و اسفناج را برای چند دقیقه تفت دهید.

نکته مهم: اسفناج نباید هنگام لایه‌گذاری آب داشته باشد. رطوبت اضافی باعث می‌شود ته‌چین شل شود و هنگام برگرداندن، شکل قالبی خود را از دست بدهد.

مرحله سوم: برنج را کمی زنده آبکش کنید

برنجی را که از قبل شسته و حدود دو ساعت در آب و نمک خیسانده‌اید، داخل آب جوش بریزید.

مدت جوشیدن برنج بسته به نوع آن متفاوت است، اما معمولاً حدود ۶ تا ۱۰ دقیقه زمان می‌برد. زمانی برنج را آبکش کنید که سطح دانه نرم شده، اما مغز آن هنوز کمی سفت باشد.

فراموش نکنید برنج در مرحله دم کشیدن هم می‌پزد. اگر از ابتدا بیش از اندازه نرم شود، احتمال خمیر شدن ته‌چین افزایش پیدا می‌کند.

مرحله چهارم: مایه زعفرانی ته‌چین را درست کنید

ماست غلیظ را در یک کاسه بزرگ بریزید و زرده‌های تخم‌مرغ را به آن اضافه کنید. سپس زعفران دم‌کرده، کمی نمک، فلفل سیاه و حدود دو تا سه قاشق غذاخوری روغن را داخل کاسه بریزید.

مواد را با همزن دستی مخلوط کنید تا ترکیبی یکدست و خوش‌رنگ به دست آید.

برای تهیه ته‌چینی منسجم، ماست چکیده انتخاب مناسبی است؛ زیرا آب کمتری دارد و کمک می‌کند برنج بهتر کنار هم قرار بگیرد.

مرحله پنجم: مواد میانی را آماده کنید

پیاز دوم را خلالی خرد کنید و با کمی روغن تفت دهید تا طلایی شود. سپس گردوی خردشده و کشمش پلویی را به آن اضافه کنید.

مقدار کمی دارچین روی مواد بپاشید و حدود یک تا دو دقیقه با حرارت ملایم تفت دهید.

کشمش نباید زیاد سرخ شود؛ زیرا ممکن است خشک و سفت شود. گردو هم در اثر حرارت بالا احتمال دارد طعم تلخی پیدا کند.

در پایان، مرغ پخته را به ترکیب اضافه کنید و مواد را کمی هم بزنید. اگر مرغ بیش از حد خشک بود، یک تا دو قاشق غذاخوری از آب مرغ غلیظ‌شده به آن اضافه کنید.

مرحله ششم: لایه‌های ته‌چین را داخل قابلمه بچینید

ابتدا تمام برنج آبکش‌شده را به‌آرامی با مایه ماست و زعفران مخلوط کنید تا دانه‌های برنج به مواد آغشته شوند.

کف و دیواره‌های یک قابلمه نچسب را با روغن چرب کنید. حدود نیمی از برنج زعفرانی را کف قابلمه بریزید و با پشت قاشق کمی فشار دهید تا سطح آن صاف شود.

سپس اسفناج تفت‌داده‌شده را روی برنج پخش کنید. بهتر است اسفناج کمی از دیواره‌های قابلمه فاصله داشته باشد تا لایه بیرونی ته‌چین منسجم‌تر بماند.

حالا مخلوط مرغ، پیاز، کشمش و گردو را روی اسفناج قرار دهید و در پایان، باقی‌مانده برنج زعفرانی را اضافه کنید.

سطح ته‌چین را با پشت قاشق به‌آرامی فشرده کنید. فشار بیش از اندازه لازم نیست؛ همین که لایه‌ها بدون فضای خالی کنار هم قرار بگیرند، کافی است.

مرحله هفتم: ته‌چین را روی حرارت ملایم بپزید

قابلمه را ابتدا برای چند دقیقه روی حرارت متوسط رو به کم قرار دهید تا فرایند پخت آغاز شود. سپس شعله را کم کنید و در قابلمه را همراه با دم‌کنی بگذارید.

اجازه دهید ته‌چین حدود ۴۵ تا ۶۰ دقیقه با حرارت ملایم دم بکشد. مدت دقیق پخت به جنس قابلمه، ضخامت لایه‌های برنج و شدت شعله بستگی دارد.

هنگامی که عطر زعفران و ته‌دیگ بلند شد و کناره‌های برنج حالت منسجم پیدا کردند، می‌توانید آماده سرو شوید.

مرحله هشتم: ته‌چین را سالم و قالبی برگردانید

بعد از خاموش کردن شعله، اجازه دهید قابلمه حدود ۱۰ دقیقه استراحت کند. این کار کمک می‌کند ته‌چین کمی خودش را بگیرد و راحت‌تر از ظرف جدا شود.

سپس با یک کفگیر مناسب، کناره‌های ته‌چین را از دیواره قابلمه جدا کنید. یک دیس بزرگ روی دهانه قابلمه بگذارید و با احتیاط آن را برگردانید.

اگر مراحل را درست انجام داده باشید، یک ته‌چین طلایی و خوش‌عطر خواهید داشت که هنگام برش زدن، لایه‌های مرغ و اسفناج آن به‌خوبی دیده می‌شوند.

نکات طلایی برای تهیه ته‌چین اسفناج و مرغ حرفه‌ای

چطور ته‌چین از هم نپاشد؟

مهم‌ترین دلیل وا رفتن ته‌چین، رطوبت زیاد مواد یا تناسب نامناسب ماست و برنج است. برای جلوگیری از این مشکل، از ماست غلیظ استفاده کنید، آب اسفناج را کاملاً بگیرید و برنج را کمی زنده آبکش کنید.

همچنین همه برنج را به مایه ماست و زعفران آغشته کنید تا لایه بالایی هم هنگام برگرداندن انسجام کافی داشته باشد.

چطور ته‌دیگ طلایی و برشته داشته باشیم؟

برای داشتن ته‌دیگی یکدست، کف قابلمه باید به‌خوبی چرب شده باشد. استفاده از قابلمه نچسب با کف ضخیم هم کمک می‌کند حرارت به شکل یکنواخت پخش شود.

اگر دوست دارید ته‌دیگ برشته‌تری داشته باشید، می‌توانید زمان دم کشیدن را کمی افزایش دهید، اما شعله نباید زیاد باشد؛ زیرا احتمال سوختن لایه زیرین وجود دارد.

چه ماستی برای ته‌چین بهتر است؟

ماست چکیده یا ماست پرچرب غلیظ معمولاً انتخاب بهتری برای ته‌چین قالبی است. این نوع ماست رطوبت کمتری دارد و همراه با زرده تخم‌مرغ به شکل گرفتن بافت ته‌چین کمک می‌کند.

اگر فقط ماست معمولی در دسترس دارید، بهتر است ابتدا مقداری از آب آن را بگیرید. ماست بسیار رقیق می‌تواند باعث شل شدن مایه شود.

آیا می‌توان کشمش و گردو را حذف کرد؟

بله. کشمش و گردو به ته‌چین طعمی شیرین و بافتی متفاوت می‌دهند، اما استفاده از آن‌ها کاملاً اختیاری است.

اگر ترکیب طعم شیرین و شور را دوست ندارید، می‌توانید کشمش را حذف کنید یا به‌جای آن هنگام سرو از کمی زرشک تفت‌داده‌شده استفاده کنید.

چطور رنگ اسفناج در ته‌چین حفظ شود؟

بهتر است اسفناج را بیش از اندازه تفت ندهید. همین که آب اضافی آن تبخیر شود و بافتش نرم بماند، کافی است.

اضافه کردن رب گوجه‌فرنگی به اسفناج ضرورتی ندارد و ممکن است رنگ سبز و طعم اصلی آن را تحت تأثیر قرار دهد. ترکیب اسفناج سبز با برنج زعفرانی به‌تنهایی ظاهر جذابی ایجاد می‌کند.

آیا می‌توان ته‌چین را در فر درست کرد؟

بله. برای تهیه ته‌چین در فر، مواد را داخل قالب مناسب و چرب‌شده بریزید و روی آن را با فویل بپوشانید.

قالب را در فر از قبل گرم‌شده با دمای حدود ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد قرار دهید. بسته به اندازه و عمق قالب، پخت معمولاً حدود ۶۰ تا ۹۰ دقیقه طول می‌کشد. در پایان می‌توانید فویل را بردارید تا سطح غذا کمی برشته شود.

ته‌چین اسفناج و مرغ را با چه چیزی سرو کنیم؟

این غذا به دلیل داشتن مرغ، برنج، ماست و اسفناج، یک وعده سیرکننده است و معمولاً نیازی به غذای دیگری در کنار آن ندارد.

بااین‌حال، سالاد شیرازی، سبزی خوردن، ماست‌وخیار یا ترشی ملایم می‌توانند همراهان خوبی برای ته‌چین باشند.

برای تزئین هم می‌توانید از زرشک تفت‌داده‌شده، خلال پسته یا مقدار کمی زعفران دم‌کرده استفاده کنید.

ته‌چین اسفناج و مرغ انتخابی جذاب برای کسانی است که دوست دارند ته‌چین همیشگی را با طعمی تازه امتحان کنند. ترکیب مرغ زعفرانی، اسفناج و برنج طلایی در کنار کشمش و گردو، غذایی خوش‌عطر با ظاهری مجلسی می‌سازد.

برای داشتن یک ته‌چین خوش‌فرم، عجله نکنید؛ اسفناج را بدون آب اضافی آماده کنید، برنج را بیش از اندازه نپزید و پس از دم کشیدن، چند دقیقه به غذا فرصت استراحت بدهید. همین جزئیات ساده می‌توانند تفاوت یک ته‌چین معمولی و یک ته‌چین مجلسی خوش‌ظاهر را رقم بزنند.



