به گزارش تابناک؛ آب انار رو از نظر تأثیرش روی سلامت قلب بررسی کردن، اما این حرف که «روزی یه لیوان آب انار بخوری، گرفتگی رگ‌هات ۳۰ درصد کم می‌شه» یه مقدار اغراق‌آمیزه!

اصل این ماجرا برمی‌گرده به یه تحقیق که روی حدود ۱۹ نفر انجام شده بود؛ افرادی که رگ‌های گردنشون تنگ شده بود.

توی این تحقیق، شرکت‌کننده‌ها به مدت یک سال روزانه حدود ۵۰ میلی‌لیتر آب انار خوردن؛ یعنی حتی کمتر از یه‌چهارم لیوان! نتیجه نشون داد ضخیم شدن دیواره رگ‌هاشون تا ۳۰ درصد کمتر شده.

انار سرشار از آنتی‌اکسیدان‌هاییه که بهشون پلی‌فنول می‌گن. این ترکیبات می‌تونن به محافظت از رگ‌های خونی کمک کنن.

اما یه نکته مهم وجود داره؛ تعداد افراد این تحقیق خیلی کم بوده و تحقیقات بعدی هم نتایج یکسانی نداشتن. پس نمی‌تونیم بگیم آب انار گرفتگی رگ‌ها رو برطرف می‌کنه یا رگ‌ها رو باز می‌کنه.

از طرفی، آب انار قند طبیعی داره و ممکنه با بعضی داروها از جمله برخی داروهای فشار خون و چربی خون، تداخل داشته باشه.

در نهایت، برای داشتن قلب سالم، فقط به یه نوشیدنی تکیه نکن! تغذیه درست، تحرک و ورزش، سیگار نکشیدن و چکاپ منظم خیلی مهم‌ترن.

اگه داروی خاصی مصرف می‌کنی، قبل از اینکه آب انار رو به‌صورت روزانه وارد برنامه غذاییت کنی، با پزشکت مشورت کن.