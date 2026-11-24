در ارتباط با روبوسی رسایی و قالیباف اگر قرار بود مسئله با یک گفت‌وگوی مستقیم حل شود، چرا از ابتدا اجازه داده شد کار به لغو جلسه مجلس و حاشیه‌های گسترده برسد؟

به گزارش تابناک، ماجرای تبلت حمید رسایی و لغو جلسه علنی وبیناری مجلس، نشان داد چگونه یک موضوع قابل پیگیری از مسیر قانونی و اداری می‌تواند به جنجالی فرساینده تبدیل شود.

اعتراض رسایی و نمایندگانی چون مهدی کوچک‌زاده و ... به فعال نبودن تبلت او، به جای آنکه در چارچوب آیین‌نامه و از مسیر هیئت‌رئیسه دنبال شود، با فریاد و تنش همراه شد؛ تا جایی که جلسه‌ای که باید به مسائل کشور و مطالبات مردم اختصاص می‌یافت، برگزار نشد.

هیچ نماینده‌ای حق ندارد به نام اعتراض، روند کار مجلس را مختل کند و وقت و اعتبار یک نهاد ملی را گروگان بگیرد.

اما نقد ماجرا نباید فقط متوجه نمایندگان معترض باشد. هیئت‌رئیسه نیز در مدیریت این اتفاق کارنامه قابل دفاعی نداشت. اگر درباره دسترسی رسایی به تبلت، ملاحظات قضایی یا اجرایی وجود داشت، باید موضوع را شفاف و قاطع، بر اساس قانون و با توضیح روشن برای همه نمایندگان حل‌ و فصل می‌کرد.

از سوی دیگر، رفتار برخی اطرافیان رئیس مجلس در مواجهه با نمایندگان منتقد نیز به جای آرام کردن فضا، بر التهاب آن افزود.

نمی‌توان از یک طرف دیگران را به رعایت شأن مجلس دعوت کرد و از طرف دیگر، با برخوردهای نامناسب، به شکل‌گیری فضای تقابل دامن زد. شأن مجلس با رفتار گزینشی و برخوردهای عصبی حفظ نمی‌شود.

نکته قابل تأمل‌تر، دیدار و روبوسی بعدی رسایی و قالیباف در صحن مجلس بود؛ اتفاقی که نشان داد خودِ طرف‌های اصلی ماجرا می‌توانند با گفت‌وگو و تعامل، اختلاف را مدیریت کنند.

همین تصویر این سوال را پررنگ‌تر می‌کند که اگر قرار بود مسئله با یک گفت‌وگوی مستقیم حل شود، چرا از ابتدا اجازه داده شد کار به لغو جلسه و حاشیه‌های گسترده برسد؟

نتیجه این رفتارها آن شد که یک جریان تندرو و مدعی سوپر انقلابی‌گری، به جای پاسخگویی درباره برهم خوردن نظم مجلس، خود را برنده میدان نشان دهد و از اعتبار رئیس مجلس نیز هزینه شود؛ در حالیکه در این ماجرا، بیش از همه، مردم و اعتمادشان به نهاد قانون‌گذاری آسیب دیدند.

مجلس محل قانون‌گذاری، نظارت و گفت‌وگوی سیاسی است، نه میدان فریاد و زورآزمایی و نه مهدکودکی که هر اختلافی در آن به قهر و جنجال ختم شود.

وقتی کشور با مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی روبروست و رئیس مجلس نیز بر ضرورت وحدت و همدلی، همسو با تأکیدات رهبری، تصریح می‌کند، انتظار می‌رود پیش از همه، اطرافیان و نزدیکان او به این ضرورت پایبند باشند.

حاصل این نمایش‌ها نه به سود مجلس است، نه به سود قالیباف و نه به سود هیچ جریان سیاسی؛ مردم از نمایندگانشان حل مسئله می‌خواهند، نه ساختن مسئله‌ای تازه.

در نهایت نیز دشمن از چنین شکاف و بی‌نظمی‌ای خوشحال می‌شود و سرمایه اجتماعی کشور هزینه می‌دهد.