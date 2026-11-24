به گزارش تابناک؛ مرجانه گلچین که این روزها با نقش دایه مرحمت در سریال «بامداد خمار» مورد توجه قرار گرفته، در تصاویری تازه با استایلی شیک و متفاوت ظاهر شده است. این بازیگر با انتخاب لباسی بلند به رنگ مشکی و کرم، در کنار کلاه کوچک مجلسی و کیف دستی هماهنگ، چهره‌ای متفاوت از آنچه مخاطبان در سریال می‌بینند به نمایش گذاشته است. ترکیب نامتقارن رنگ‌ها و طراحی خاص لباس، را در این تصاویر تازه مشاهده می‌کنید.