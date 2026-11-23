فریبا کوثری، بازیگر سینما و تلویزیون، در روز تولد ۶۰ سالگی‌اش با انتشار متنی احساسی از فراز و نشیب یک سال گذشته، خستگی‌ها، امیدها و آرزویش برای آرامش و زندگی واقعی‌تر نوشت.

به گزارش تابناک؛ فریبا کوثری، بازیگر سینما و تلویزیون، در روز تولد ۶۰ سالگی‌اش با انتشار متنی احساسی از فراز و نشیب یک سال گذشته، خستگی‌ها، امیدها و آرزویش برای آرامش و زندگی واقعی‌تر نوشت.

او در روز تولدش چنین نوشت:

امروز تولد من است

امسال تولدم رو به زنی تبریک میگویم،

که خودش را پیدا کرده

زنی که یاد گرفته روی پای خودش بایستد

برای آزادیش بجنگد، برای رویاهایش امید داشته باشد

و منتظر نماند کسی بیاید و زندگیش را نجات دهد

امسال بیشتر از هر چیزی یک زندگی واقعی میخوام

سال سختی بود، نشد از ته دل بخندم

یه جاهایی از هم پاشیدم، ولی هنوز اینجام

فقط آرزو میکنم نسخه‌ای که سال بعد از خودم میبینم

به امروز و استقامتم افتخار کنه

یک سال دیگر گذشت، با تمام خنده‌ها، اشکها و لحظه‌هایی که مرا به امروز رساند

برای سال جدیدم دلم آرامش میخواد

و رویاهایی که رنگ واقعیت بگیرد

و این باربیشتر از هر سال دلم میخواد

خودم را زندگی کنم»



