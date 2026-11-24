به گزارش خبرنگار تابناک؛ تحقیقات در سال ۱۹۴۶ با همکاری برخی نهادهای دولتی گواتمالا آغاز شد. هدف اعلام‌شده، بررسی راه‌های پیشگیری از سیفلیس، سوزاک و شانکروئید بود؛ بیماری‌هایی که برای سلامت نیروهای نظامی آمریکا اهمیت داشتند. اما آنچه این پروژه را به یکی از تاریک‌ترین پرونده‌های تاریخ پزشکی تبدیل کرد، شیوه اجرای آن بود.

پژوهشگران به‌جای داوطلبانی که با اطلاع از خطرات رضایت داده باشند، سراغ افرادی رفتند که به دلیل موقعیت اجتماعی و نهادی‌شان قدرت بسیار محدودی برای مخالفت داشتند. طبق گزارش کمیسیون ریاست‌جمهوری آمریکا، جان چارلز کاتلر نقش محوری در اجرای پروژه داشت.

قربانیان؛ انسان‌هایی که حق انتخاب نداشتند

زندانیان، سربازان، بیماران بستری در بیمارستان روان‌پزشکی و زنان شاغل در مراکز رسمی فحشا در این آزمایش‌ها مورد استفاده قرار گرفتند.پژوهشگران ابتدا تلاش کردند با برقراری رابطه جنسی میان زنان مبتلا و زندانیان مرد، عفونت را منتقل کنند. وقتی این روش نتیجه نداد، روش‌های مستقیم‌تری به کار گرفتند؛ از جمله تزریق و قرار دادن مواد آلوده در مجرای ادرار یا تماس آن‌ها با زخم‌ها و بافت‌های حساس بدن.

طبق گزارش سال ۲۰۱۱ کمیسیون ریاست‌جمهوری، سن افراد مورد آزمایش از ۱۰ تا ۷۲ سال بود. از میان ۱٬۳۰۸ نفری که در معرض آزمایش قرار گرفتند، تنها برای ۶۷۸ نفر در اسناد پژوهشگران درمان ثبت شده است.

برتا؛ یک انسان، نه یک «مورد آزمایش»

یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌ها، زنی به نام برتا بود که در بیمارستان روان‌پزشکی دولتی گواتمالا بستری بود. در فوریه ۱۹۴۸ او عمداً با تزریق سیفلیس آلوده شد. چند هفته بعد زخم‌ها و ضایعات پوستی در بدنش گسترش یافت و درمان او حدود سه ماه بعد آغاز شد.

در ۲۳ اوت ۱۹۴۸، کاتلر در یادداشت خود وضعیت برتا را در آستانه مرگ توصیف کرد. با این حال همان روز پژوهشگران ترشحات آلوده به سوزاک را به چشم‌ها، مجرای ادرار و مقعد او منتقل کردند و بار دیگر او را در معرض سیفلیس قرار دادند. برتا چهار روز بعد، در ۲۷ اوت، درگذشت.

۸۳ مرگ؛ آماری که باید دقیق درباره آن حرف زد

کمیسیون ۸۳ مرگ را در میان افراد ثبت‌شده در فهرست‌های این تحقیقات شناسایی کرد. ثبت این مرگ‌ها در پرونده پروژه‌ای که آزمایش‌ها را با وجود خطرات جدی ادامه داد، ابعاد فاجعه را نشان می‌دهد.

تناقضی تلخ با نورنبرگ

محاکمه ۲۳ پزشک و مقام آلمانی در ۹ دسامبر ۱۹۴۶ آغاز شد. یکی از مهم‌ترین میراث‌های آن، اصولی بود که بعدها «کد نورنبرگ» نام گرفت و رضایت داوطلبانه و آگاهانه انسان را از اصول بنیادین پژوهش پزشکی دانست.

اما آزمایش‌های گواتمالا همزمان ادامه داشت. آزمایش‌های عمدی در فوریه ۱۹۴۷ آغاز شدند، پس از صدور حکم نورنبرگ در ۱۹ اوت ۱۹۴۷ نیز ادامه یافتند و تا اکتبر ۱۹۴۸ به طول انجامیدند.چطور ممکن بود اصولی که در واکنش به جنایات پزشکی نازی‌ها مورد تأکید قرار گرفته بودند، در مورد انسان‌های گواتمالایی نادیده گرفته شوند؟

رابطه‌ای نابرابر

پرونده گواتمالا را نمی‌توان فقط «خطای پزشکی» نامید. در یک سو ایالات متحده آمریکا ، یکی از قدرتمندترین دولت‌های جهان، بود و در سوی دیگر کشوری فقیرتر و ضعیف‌تر در آمریکای مرکزی. پژوهشگران آمریکایی توانستند براحتی و به واسطه استعماری که آمریکا داشت و دارد روی بدن انسان‌هایی آزمایش کنند که نه از قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا برخوردار بودند و نه ابزاری برای مقابله با تصمیم‌های آن‌ها داشتند.

این نابرابری مسئله‌ای فراتر از رفتار چند پزشک را نشان می‌دهد: اینکه قدرت یک کشور گاهی بی‌پرچم و بی‌سرباز ظاهر می‌شود؛ در تعیین اینکه چه کسی موضوع آزمایش باشد، چه کسی هزینه یک پروژه علمی را بپردازد و چه کسی از نتیجه‌اش سود ببرد.

اگر قربانیان آمریکایی بودند، چنین چیزی ممکن نبود. پاسخ روشن است: جان انسان‌های خارج از مرزهای آمریکا برای پژوهشگران ارزش کمتری داشت، و مدرک آن همین است که پیش‌تر در ایندیانا از زندانیان رضایت گرفته بودند و در گواتمالا نگرفتند.

چگونه افشا شد؟

آزمایش‌ها در سال ۱۹۴۸ متوقف شدند، اما اسناد آن دهه‌ها در بایگانی ماند. در سال ۲۰۱۰ سوزان رِوِربی، تاریخ‌پژوه آمریکایی و استاد کالج ولزلی، هنگام بررسی اسناد مربوط به مطالعه سیفلیس تاسکگی به مدارک فعالیت‌های کاتلر در گواتمالا رسید؛ از جمله یادداشت‌های پزشکی، گزارش‌های آزمایشگاهی و مکاتبات. سپس مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا (CDC) اسناد را بررسی و یافته‌های او را تأیید کرد.

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عذرخواهی رسمی؛ اما آیا کافی است؟

در اول اکتبر ۲۰۱۰، باراک اوباما در تماس تلفنی با آلوارو کولوم، رئیس‌جمهور وقت گواتمالا، بابت این تحقیقات عذرخواهی کرد. هیلاری کلینتون و کاتلین سبلیوس نیز در بیانیه‌ای مشترک آن‌ها را «غیراخلاقی» و «غیرقابل دفاع» خواندند.

کمیسیون ریاست‌جمهوری اخلاق زیستی آمریکا پس از حدود نه ماه بررسی، در سپتامبر ۲۰۱۱ گزارش خود را با عنوان «Ethically Impossible» منتشر کرد و نتیجه گرفت که این پژوهش‌ها حتی با معیارهای اخلاقی همان دوران نیز ناسازگار بودند.

عذرخواهی کردند؛ شصت‌وچهار سال بعد، آن هم وقتی اسناد از بایگانی بیرون ریخت و راهی برای انکار نماند. هیچ‌کدام از آن‌ها که تصمیم گرفتند، تا ابد هیچ بهایی نپرداختند و قربانیان هم هیچ‌وقت از آن‌ها نپرسیدند.

پزشکانی که استاندارد رضایت آگاهانه را می‌شناختند و در ایندیانا آن را رعایت کردند، در گواتمالا آن را کنار گذاشتند، چون می‌دانستند هیچ‌کس جلوی‌شان را نمی‌گیرد. این یعنی اخلاق پزشکی آمریکا مرز داشت، و آن مرز همان‌جا تمام می‌شد که قدرت آمریکا آغاز می‌شد.