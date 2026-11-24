دو دختر زنی که چهار سال قبل به دست همسرش به قتل رسیده بود، در لحظات اجرای حکم قصاص پدرشان پای چوبه دار به او مهلت دادند تا برای جلب رضایت خانواده مقتول تلاش کند.

به گزارش تابناک، مردی که به اتهام قتل همسرش زیربود بعد از چهارسال کهرفت، برای جلب رضایت از دخترانش مهلت گرفت و حکم موقتا متوقف شد.

این مرد متهم است دی سال ۱۴۰۱ همسرش را پس از درگیری به آتش کشیده است.

مدتی بعد پرونده این همسرکشی با صدور جلب به دادرسی برای محاکمه به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. مادر و دو دختر مقتول برای قاتل درخواست قصاص کردند. مرد همسرکش هم در تشریح ماجرا گفت: همیشه با هم دعوا داشتیم. آن روز در جریان درگیری‌مان کنترلم را از دست دادم. می‌خواستم با نشان دادن گالن بنزین او را بترسانم، اما وقتی بنزین را رویش ریختم به خاطر روشن بودن بخاری، او شعله‌ور شد.

قضات دادگاه مرد میانسال را گناهکار شناختند و حکم قصاص او صادر شد. این رأی از سوی قضات شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تأیید و به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد. مرد میانسال زیر حکم قصاص بود و با گذشت چهارسال از این ماجرا در زندان قزلحصار کرج پای چوبه دار رفت تا حکم اجرا شود، اما دو دختر مقتول با دیدن التماس‌های پدرشان نتوانستند حکم را اجرا کنند و برای جلب رضایت آنها و مادربزرگشان به او مهلت دادند.

منبع: رکنا

