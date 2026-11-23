کدو حلوایی فقط برای دسر و مربا نیست؛ این خوراکی پاییزی شیرین و خوش‌رنگ می‌تواند تبدیل به یک غذای کامل و جذاب شود.

به گزارش تابناک؛ کدو حلوایی فقط برای دسر و مربا نیست؛ این خوراکی پاییزی شیرین و خوش‌رنگ می‌تواند تبدیل به یک غذای کامل و جذاب شود. کدو حلوایی شکم‌پر با قارچ، اسفناج، پنیر ریکوتا و مغزهای ترد یکی از آن غذاهایی است که هم ظاهر مجلسی دارد و هم با ترکیب طعم شیرین کدو، عطر سبزیجات و لطافت پنیر، یک شام متفاوت و سالم را روی میز می‌آورد.

این غذا را می‌توان به‌صورت گیاهی آماده کرد و اگر دوست داشته باشید، با اضافه کردن موادی مثل کینوا، گردو یا فندق، آن را مقوی‌تر کنید. راز خوشمزگی این دستور، کبابی شدن کدو در فر است؛ حرارتی که باعث می‌شود شیرینی طبیعی آن بیشتر خودش را نشان دهد و بافتی نرم و کره‌ای پیدا کند.

مواد لازم برای کدو حلوایی شکم‌پر (برای ۳ نفر)

برای کدوهای کبابی:

۳ عدد کدو حلوایی کوچک (ترجیحاً هوکایدو یا کدوهای کوچک نارنجی)

۳ حبه سیر

۲ قاشق غذاخوری آبلیمو

۱ تا ۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون

نمک به مقدار لازم

نصف قاشق چای‌خوری پونه کوهی خشک

کمی فلفل سیاه (اختیاری)

مواد داخل کدو:

۱ عدد موسیر یا پیاز کوچک خردشده

۴ حبه سیر خردشده

۲ پیمانه قارچ سفید خردشده

یک و نیم پیمانه قارچ شیمه‌جی (در صورت دسترسی)

۱ عدد تره‌فرنگی خردشده

۱ قاشق غذاخوری روغن زیتون

۱ عدد گوجه‌فرنگی خردشده

۲ پیمانه اسفناج تازه

۱ قاشق غذاخوری کره (اختیاری)

نصف قاشق چای‌خوری زیره آسیاب‌شده

نصف قاشق چای‌خوری پاپریکای دودی

نمک و فلفل به مقدار لازم

برای خوشمزه‌تر شدن:

پنیر ریکوتا به مقدار دلخواه

کمی گردو یا فندق خردشده

جعفری تازه برای تزیین

کمی کرنبری خشک (اختیاری)

طرز تهیه کدو حلوایی شکم‌پر

۱. آماده کردن کدوها

ابتدا فر را روی ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد گرم کنید. کدوها را بشویید، از وسط نصف کنید و تخمه‌های داخل آن را خارج کنید.

سیر رنده‌شده، آبلیمو، روغن زیتون، نمک و پونه کوهی را مخلوط کنید و روی سطح داخلی کدوها بمالید.

کدوها را داخل سینی فر قرار دهید و حدود ۳۵ دقیقه کباب کنید تا نرم شوند و لبه‌های آن کمی طلایی شود.

۲. آماده کردن مواد داخل کدو

در یک تابه، روغن زیتون را گرم کنید و موسیر یا پیاز را کمی تفت دهید تا سبک شود. سپس سیر خردشده را اضافه کنید و چند ثانیه تفت دهید تا عطر آن آزاد شود.

قارچ‌ها را اضافه کنید و حرارت را کمی بالا ببرید تا آب اضافی قارچ‌ها کشیده شود. بعد تره‌فرنگی، گوجه‌فرنگی، زیره و پاپریکای دودی را اضافه کنید.

در مرحله آخر اسفناج را داخل تابه بریزید و اجازه دهید کمی نرم شود. اگر دوست دارید طعم غذا خامه‌ای‌تر شود، کمی کره هم اضافه کنید.

۳. پر کردن کدوها

وقتی کدوها نرم شدند، آن‌ها را از فر خارج کنید. داخل هر نیمه کدو مقداری از مخلوط قارچ و سبزیجات بریزید.

روی مواد، پنیر ریکوتا اضافه کنید و دوباره برای چند دقیقه داخل فر قرار دهید تا پنیر کمی گرم و خوش‌طعم شود.

در پایان، روی کدوهای شکم‌پر کمی گردو یا فندق خردشده، جعفری تازه و در صورت تمایل کرنبری خشک بریزید.

فوت‌وفن خوشمزه‌تر شدن کدو حلوایی شکم‌پر

کدوهای کوچک برای این غذا بهتر هستند؛ چون هم سریع‌تر می‌پزند و هم ظاهر زیباتری برای سرو دارند.

اگر کدو را قبل از پخت کمی با روغن زیتون مزه‌دار کنید، طعم شیرین و کاراملی‌تری پیدا می‌کند.

قارچ را با حرارت بالا تفت دهید تا آب نیندازد و مواد داخل کدو خمیری نشود.

ترکیب کدو شیرین + پنیر ریکوتا + مغزهای ترد اصلی‌ترین جذابیت این غذاست.

اگر پنیر ریکوتا در دسترس نبود، می‌توانید از پنیر خامه‌ای یا ترکیب پنیر لبنه و کمی پنیر سفید استفاده کنید.

برای یک نسخه سیرکننده‌تر می‌توانید به مواد داخل کدو کینوا پخته، عدس یا گردوی بیشتر اضافه کنید.

کدو حلوایی شکم‌پر را با چه چیزی سرو کنیم؟

این غذا به‌تنهایی یک وعده کامل است، اما کنار یک سالاد تازه با سبزیجات، کاهو، انار یا سس لیمویی طعم جذاب‌تری پیدا می‌کند. همچنین می‌توان آن را به‌عنوان یک پیش‌غذای شیک برای مهمانی‌ها سرو کرد.

یک غذای پاییزی متفاوت که هم ظاهرش مهمان‌ها را جذب می‌کند و هم طعمش نشان می‌دهد کدو حلوایی فقط یک خوراکی ساده برای فصل سرما نیست.

منبع: برترین‌ها



