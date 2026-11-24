دهه‌ها پژوهش علمی نشان می‌دهد که «تجربیات نزدیک به مرگ» می‌توانند خاطراتی عجیب و به‌مراتب زنده‌تر از واقعیت در ذهن فرد تجربه‌گر بر جای بگذارند.

به گزارش تابناک؛ برای بیشتر ما، خاطرات به‌مرور کمرنگ می‌شوند. با گذشت سال‌ها، ممکن است طنین صدای عزیزی که از دست رفته یا نحوه تابش نور خورشید بر پنجره‌های خانه دوران کودکی در ذهنمان محو شود، اما برای کسانی که تا لبه پرتگاه مرگ رفته و بازگشته‌اند، این تجربه می‌تواند ماندگارترین خاطرات زندگی‌شان را رقم بزند.

به گزارش ایسنا، پدیده «تجربه نزدیک به مرگ» از دیرباز با بشر همراه بوده است؛ به‌طوری که روایت‌هایی شبیه به آن از جمله «افسانه اِر»(Myth of Er) که افلاطون شرح داده است، به بیش از ۲۰۰۰ سال پیش بازمی‌گردند.

این تجربیات می‌توانند اشکال گوناگونی از احساس شناور بودن در بیرون از بدن گرفته تا عبور از تونلی به سوی نوری درخشان، دیدار با عزیزانِ درگذشته یا مرور سریع وقایع زندگی در برابر چشمان فرد داشته باشند.

این پدیده دهه‌ها است که توجه علم مدرن را به خود جلب کرده است؛ به‌ویژه از آن رو که خاطراتِ بازگو شده در جریانِ سفرِ فرد به مرزِ میان زندگی و مرگ، اغلب به‌طرز شگفت‌انگیزی زنده و شفاف به نظر می‌رسند.

پژوهشگران در دو دهه اخیر شواهدی یافته‌اند که نشان می‌دهد این خاطرات ممکن است حتی از خاطراتِ زندگیِ روزمره و بیداریِ فرد نیز زنده‌تر باشند؛ یافته‌ای که می‌تواند کلیدی برای درک چگونگی شکل‌گیری و تثبیت خاطرات در ذهن ما باشد.

نخستین نشانه‌ها از ماندگاریِ عجیبِ خاطراتِ نزدیک به مرگ، در مقاله‌ای که سال ۲۰۰۷ منتشر شد، به عرصه مباحث علمی راه یافت.

بروس گریسون(Bruce Greyson) ، روان‌پزشک «سیستم سلامت دانشگاه ویرجینیا» از ۷۲ شرکت‌کننده که در دهه ۱۹۸۰ پرسشنامه‌ای را درباره تجربیات نزدیک به مرگِ خود تکمیل کرده بودند، خواست تا همان پرسشنامه را دو دهه بعد دوباره پر کنند.

وی دریافت که پاسخ‌های آنان در گذر زمان به‌طرز شگفت‌آوری ثابت مانده است؛ به‌گونه‌ای که ویژگی‌های تجربیاتی که حدود ۲۰ سال پیش گزارش کرده بودند، تغییر چندانی نکرده بود.

آیا این خاطرات واقعاً در برابر گذر زمان به‌شکلی غیرمعمول مقاوم بوده‌اند یا ماهیتِ خارق‌العاده‌شان باعث شده که افراد بارها و بارها به آنها رجوع کنند و بدین‌ترتیب، جایگاهی مستحکم در ذهنشان برای آنها ایجاد نمایند؟

در سال ۲۰۱۳، گروهی از پژوهشگران به سرپرستی عصب‌شناسانی به نام‌های «مری تونارد»(Marie Thonnard) و «ونسا شارلاند-ورویل»(Vanessa Charland-Verville) از دانشگاه لیژ در بلژیک از زاویه‌ای متفاوت به بررسی این معما پرداختند.

آنها به جای اینکه بپرسند افراد تا چه حد تجربیات نزدیک به مرگ خود را در گذر زمان به خاطر می‌آورند، می‌خواستند بدانند که شدت این خاطرات در مقایسه با یادآوری رویدادهایی که در دنیای واقعی و بیداری رخ داده‌اند، چگونه است.

پژوهش آنها بر اساس نسخه‌ای اصلاح‌شده از «پرسشنامه ویژگی‌های حافظه» (شامل ۱۵ پرسش) انجام شد که ابزاری در تحقیقات روان‌شناختی است که ۶ جنبه از یادآوری شامل جزئیات حسی، وضوح، واکنش شخصی، اطلاعات عاطفی، میزان مرورِ مجددِ خاطره و میزان اطمینان فرد به آن خاطره را ارزیابی می‌کند.

آنها ۲۱ نفر را که از کما بیرون آمده و بهبود یافته بودند، از جمله هشت نفر که تجربیات نزدیک به مرگ را گزارش کرده بودند، به همراه ۱۸ داوطلب سالم در این مطالعه شرکت دادند.

شرکت‌کنندگان به پنج نوع خاطره شامل‌رویدادهای واقعیِ قدیمی و اخیر، رویدادهای خیالیِ قدیمی و اخیر و نوع پنجم خاطره که بسته به گروهِ فرد متفاوت بود (تجربه نزدیک به مرگ) ، خاطره‌ای مربوط به دوران کما یا خاطره‌ای از دوران اوایل کودکی امتیاز دادند.

برای انجام مقایسه‌ها از شرکت‌کنندگان خواسته شد خاطراتی را انتخاب کنند که از نظر عاطفی اهمیت ویژه‌ای دارند، نه رویدادهای پیش‌پاافتاده و روزمره؛ برای مثال، لحظه ادای سوگند در مراسم ازدواج، نه قدم زدن با سگ خانگی‌شان.

نتایج بسیار قابل‌توجه بود. شرکت‌کنندگانی که تجربیات نزدیک به مرگ را گزارش کرده بودند، خاطرات مربوط به این تجربیات را از نظر جزئیات، غنی‌تر از خاطراتِ رویدادهای واقعی یا خیالی به یاد می‌آوردند؛ حتی زمانی که آن رویدادهای واقعی نیز از نظر عاطفی بسیار مهم بودند.

به گفته آنها، خاطراتِ قرار گرفتن در مرز مرگ و زندگی، شفاف‌تر و شدیدتر بودند و این احساس را در آنها باقی گذاشته بودند که تجربه‌ای بسیار مهم و معنادار را پشت سر گذاشته‌اند.

بخش نگران‌کننده ماجرا اینجا است که پژوهشگران همچنین بررسی کردند که آیا مرورِ مکررِ این خاطرات که در روان‌شناسی «تمرین ذهنی»(rehearsal) نامیده می‌شود، در شدتِ بیشترِ آنها نقش داشته است یا خیر. آنها دریافتند که تفاوت معناداری میان دفعات مرورِ خاطراتِ مربوط به تجربیات نزدیک به مرگ و خاطراتِ رویدادهای دنیای بیداری وجود ندارد.

با این حال، مطالعه پژوهشگران بلژیکی مقیاس کوچکی داشت و تنها شامل هشت نفر می‌شد که تجربه نزدیک به مرگ را گزارش کرده بودند.

در سال ۲۰۱۷، «گریسون» دوباره به سراغ این پرسش رفت و این بار با همکاری روان‌پزشکی به نام «لارن مور»(Lauren Moore) ، خاطرات ۱۲۲ نفر را که تجربیات نزدیک به مرگ را گزارش کرده بودند، مورد بررسی قرار داد. آنها با استفاده از نسخه کامل «پرسش‌نامه ویژگی‌های حافظه» که شامل ۳۸ پرسش است، از شرکت‌کنندگان خواستند تا خاطرات خود از تجربه نزدیک به مرگ را با خاطراتشان از رویدادهای واقعی یا خیالیِ مربوط به همان دوره از زندگی‌شان مقایسه کنند.

با وجود تفاوت‌ها در روش‌شناسی پژوهش، نتایج به‌دست‌آمده با یافته‌های تیم بلژیکی همسو بود.

بار دیگر مشخص شد که خاطراتِ مربوط به تجربیات نزدیک به مرگ، در مقایسه با خاطرات رویدادهای واقعی یا خیالی، غنی‌تر ارزیابی می‌شوند. این یافته این بار در مطالعه‌ای که تعداد شرکت‌کنندگان آن بیش از ۱۵ برابرِ پژوهش پیشین بود و در آن از پرسش‌نامه‌ای بسیار جامع‌تر استفاده شده بود، به دست آمد.

تحقیقات جدیدتر نشان می‌دهد که غنای خاطرات نزدیک به مرگ ممکن است عمیق‌تر از نحوه درک افراد از آنها باشد.

در سال ۲۰۲۰، یک مطالعه دیگر بلژیکی به رهبری هلنا کاسول(Helena Cassol) ، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه لیژ، نگاه دقیق‌تری به خودِ خاطرات انداخت.

آنها با ۲۵ نفر که تجربه نزدیک به مرگ را تجربه کرده بودند، مصاحبه کردند و از آنها خواستند که ۳ خاطره مختلف را شامل تجربه نزدیک به مرگ، یک رویداد زندگینامه‌ای معمولی و یک خاطره برجسته نظیر یادآوری واضح از یک رویداد مهم مانند حملات ۱۱ سپتامبر بازگو کنند.

سپس محققان روایت‌ها را تجزیه و تحلیل کردند و جزئیات مربوط به رویدادها، احساسات، افکار و احساسات را برشمردند.

نکته قابل توجه این است که خاطرات نزدیک به مرگ تقریباً سه برابر خاطرات زندگینامه‌ای معمولی یا خاطرات برجسته، این جزئیات را در خود جای داده بودند.

همچنین به نظر می‌رسید که این خاطرات جایگاه ویژه‌ای در زندگی شرکت‌کنندگان دارند. از بین سه نوع خاطره، تجربیات نزدیک به مرگ به عنوان محوری‌ترین عامل در حس هویت شخصی آنها ارزیابی شدند.

در همین حال، این سوال که این خاطرات چقدر دوام می‌آورند، همچنان ذهن محققان را به خود مشغول کرده است.

در سال ۲۰۲۴، مطالعه‌ای به رهبری شارلوت مارسیال(Charlotte Martial) ، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه لیژ، بازماندگان بستری طولانی‌مدت در بخش مراقبت‌های ویژه از جمله ۱۹ نفر را که تجربیات نزدیک به مرگ را گزارش کرده بودند، دنبال کرد.

اگرچه تنها ۱۱ نفر از این شرکت‌کنندگان پیگیری یک ساله را تکمیل کردند، اما پاسخ‌های آنها تغییر کمی در ویژگی‌های تجربیات گزارش شده آنها نشان داد؛ نشانه وسوسه‌انگیز دیگری مبنی بر اینکه این خاطرات ممکن است به طور غیرمعمولی در برابر گذشت زمان مقاوم باشند.

ما هنوز نمی‌دانیم چه چیزی باعث می‌شود این خاطرات به طور غیرمعمولی پایدار باشند و به طور جدایی‌ناپذیری با حس خود مرتبط باشند.

ما می‌دانیم که تجربیات مهم عاطفی می‌توانند عمیقاً در حافظه جای بگیرند، اما ویژگی‌های غیرمعمول خاطرات نزدیک به مرگ نشان می‌دهد که هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد چگونگی ساخت و حفظ آنها توسط مغز وجود دارد.

یکی از راه‌های پژوهش، بررسی این است که وقتی فرد یکی از این رویدادها را به یاد می‌آورد، چه اتفاقی در مغز می‌افتد.

در یک مطالعه مقدماتی که در سال ۲۰۲۶ منتشر شد، پژوهشگران به سرپرستی عصب‌شناس، «خوزه آلونسو روئیز»(José Alonso Ruiz) از دانشگاه کاتولیک مورسیا در اسپانیا با استفاده از «تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی»(fMRI) ، فعالیت مغزی ۱۵ نفر را هنگام یادآوری تجربیات نزدیک به مرگشان بررسی کردند.

آنها شاهد فعالیت در چندین ناحیه از مغز بودند که با «حافظه زندگی‌نامه‌ای» (حافظه مربوط به وقایع زندگی شخصی) و «تفکر خودارجاع» مرتبط هستند؛ فرآیندهایی که از طریق آنها زندگی خود را به یاد می‌آوریم و تجربیاتمان را به درکمان از «خود» (اینکه چه کسی هستیم) پیوند می‌دهیم.

نکته مهم این است که این اسکن‌ها تنها «عملِ به یاد آوردن» را ثبت کرده‌اند، نه خودِ تجربیات نزدیک به مرگ را؛ بنابراین این نتایج نمی‌توانند به ما بگویند که در لحظاتِ نزدیک به مرگ دقیقاً چه اتفاقی در مغز رخ می‌دهد و یا اینکه آیا وقایعِ به یادآورده شده، دقیق و مطابق با واقعیت هستند یا خیر.

دانشمندان هنوز مشخص نکرده‌اند که این یافته‌ها چه معنایی برای درک ما از عملکرد مغز دارند یا اینکه شرایط بسیار خاصِ نزدیک شدن به مرگ، چگونه ممکن است بر شکل‌گیری و حفظ خاطرات تأثیر بگذارد.

با این حال، مجموعه پژوهش‌هایی که همچنان در حال گسترش است، نشان می‌دهد که تجربیات نزدیک به مرگ جایگاه ویژه‌ای در حافظه انسان دارند. این خاطرات می‌توانند حتی مدت‌ها پس از وقوعِ رویدادها، به شکلی استثنایی، زنده، سرشار از جزئیات و عمیقاً شخصی باقی بمانند، به‌گونه‌ای که حتی خاطراتِ خاصِ دورانِ بیداری نیز چنین ویژگی‌هایی ندارند.

منبع: عصرایران



