مرگ مشکوک نوه خاندان سلطنتی!

به گزارش تابناک؛ جسد دو مَسی یکشنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ در یکی از پارک‌های موناکو پیدا شد. دادستانی پس از بازداشت یک مرد، تحقیقات را برای روشن‌شدن شرایط مرگ آغاز کرد. مقام‌های قضایی تأکید کرده‌اند که در این مرحله همه فرضیه‌ها، از جمله احتمال وقوع یک حادثه، همچنان مطرح است.

دو مَسی نوه پرنسس آنتوانت، خواهر بزرگ‌تر پرنس رِنیه سوم بود. رِنیه سوم پدر آلبرت دوم، شاهزاده کنونی موناکو، است. با این حال، آنتوان دو مَسی از اعضای مستقیم صف جانشینی سلطنتی به شمار نمی‌رفت.

علت مرگ همچنان در دست بررسی است

بازداشت یک مرد در ارتباط با پرونده به معنای اثبات دخالت او در مرگ نیست. دادستانی تاکنون جزئیات کاملی درباره هویت بازداشت‌شده، رابطه احتمالی او با قربانی یا شواهدی که به بازداشت منجر شده منتشر نکرده است.

تحقیقات باید روشن کند دو مَسی چگونه جان باخته و آیا شواهدی از دخالت شخص دیگر وجود دارد یا خیر. تا اعلام نتیجه بررسی‌های پزشکی قانونی و تحقیقات پلیس، توصیف این پرونده به‌عنوان قتل قطعی زودهنگام خواهد بود.

خبر مرگ دو مَسی به دلیل ارتباط خانوادگی او با خاندان حاکم موناکو بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرده است. با این حال، مقام‌های قضایی تأکید دارند که علت مرگ هنوز مشخص نشده و نتیجه‌گیری درباره ماهیت حادثه به تکمیل تحقیقات وابسته است.

منبع: خبرآنلاین