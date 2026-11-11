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تابناک
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باران یک‌هفته‌ای، به اندازه کل پاییز تهران بارید

بارش‌های چند روز اخیر در تهران، مجموع بارندگی پایتخت را به ۵۴.۵ میلی‌متر رساند؛ رقمی معادل کل بارش پاییز، نیمی از بارش سال آبی گذشته و یک‌چهارم میانگین بارش بلندمدت سالانه.

کد خبر: 4201275تاریخ انتشار: 186 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ بارش‌های چند روز اخیر در تهران، میزان بارندگی پایتخت را به شکل قابل‌توجهی افزایش داد؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار رسیده به فارس، میزان بارش ثبت‌شده در تهران از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۸ آبان ۱۴۰۵ به ۵۴.۵ میلی‌متر رسیده است.

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تهران طی هفت روز منتهی به ۱۸ آبان، ۴۱.۶ میلی‌متر بارندگی دریافت کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش عمده بارش ثبت‌شده در سال آبی جاری، حاصل سامانه‌های بارشی اخیر بوده است.به این ترتیب، مجموع بارش تهران از ابتدای سال آبی جاری، معادل کل بارش فصل پاییز تا این تاریخ و حدود یک‌چهارم میانگین بارش بلندمدت سالانه پایتخت است. همچنین بارندگی ثبت‌شده تاکنون، معادل حدود نیمی از مجموع بارش تهران در سال آبی گذشته برآورد می‌شود.

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بارشتهرانبارندگیسال آبی

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