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بازیگر مشهور آمریکایی درگذشت

استیسی کیچ، بازیگر باسابقه آمریکایی که بیش از همه برای ایفای نقش کارآگاه خصوصی مایک همر شناخته می‌شد، در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

کد خبر: 4201184تاریخ انتشار: 1032 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ استیسی کیچ، بازیگر باسابقه آمریکایی که بیش از همه برای ایفای نقش کارآگاه خصوصی مایک همر شناخته می‌شد، در سن ۸۵ سالگی درگذشت. این بازیگر که کارنامه‌اش چندین دهه فعالیت در سینما، تلویزیون و تئاتر را در بر می‌گرفت، پس از مبارزه‌ای طولانی با بیماری و نارسایی قلبی از دنیا رفت.

همسر کیچ، مالگوشیا توماسی کیچ، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که او روز سه‌شنبه در خانه خود در ماگدالنکا، لهستان درگذشته است. کیچ پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۷ و هنگام اجرای یک نمایش در شیکاگو دچار حمله قلبی شده بود. 

از مایک همر تا نقش‌آفرینی در آثار ماندگار سینما و تلویزیون

او یکی از بازیگران شناخته‌شده تئاتر آمریکا بود و در طول دوران حرفه‌ای خود نقش‌های متنوعی را روی صحنه و مقابل دوربین ایفا کرد. او به‌عنوان بازیگری توانمند در آثار شکسپیر شناخته می‌شد و نقش‌هایی مانند هملت، ریچارد سوم و شاه لیر را بازی کرده بود.

با این حال، بسیاری از مخاطبان او را با نقش مایک همر، کارآگاه خصوصی سرسخت و خیالی خلق‌شده توسط میکی اسپیلین، به یاد می‌آورند. کیچ سال‌ها این شخصیت را در تلویزیون بازی کرد و نقش همر به یکی از مهم‌ترین و ماندگارترین نقش‌های کارنامه او تبدیل شد.

 او در سینما و تلویزیون نیز در آثار متنوعی حضور داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به فیلم‌های Fat City ، American History X ، The Bourne Legacy و Nebraska اشاره کرد. کیچ همچنین برای بازی در نقش ارنست همینگوی در یک مینی‌سریال، جایزه گلدن گلوب دریافت کرد.

فعالیت او تنها به بازیگری محدود نمی‌شد و در پروژه‌های انیمیشنی نیز به‌عنوان صداپیشه حضور داشت. او در طول سال‌ها به‌جای شخصیت‌های مختلفی صداپیشگی کرد و با حضور در آثار گوناگون، به یکی از صداهای شناخته‌شده صنعت سرگرمی تبدیل شد.

 آخرین حضور سینمایی کیچ در فیلم Jay Kelly بود که در آن نقش پدر شخصیت جرج کلونی را بازی کرد. او با وجود فراز و نشیب‌های فراوان در زندگی شخصی و حرفه‌ای، تا سال‌های پایانی عمر خود به فعالیت در عرصه بازیگری ادامه داد.

استیسی کیچ با چهار بار ازدواج، همسرش مالگوشیا توماسی کیچ و دو فرزندش، شانون و کارولینا، از او به یادگار مانده‌اند. مرگ او پایان‌بخش کارنامه‌ای طولانی و متنوع است که از صحنه‌های تئاتر شکسپیر تا فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی و صداپیشگی را در بر می‌گرفت.

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