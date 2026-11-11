فدراسیون فوتبال عربستان در واکنش به شایعه حضور کی‌روش، خبر برکناری دونیس را تکذیب و بر ادامه همکاری با او تأکید کرد.

به گزارش تابناک؛ فدراسیون فوتبال عربستان سعودی (SAFF) با انتشار بیانیه‌ای، گزارش‌های مربوط به احتمال فسخ قرارداد جورجیوس دونیس سرمربی یونانی تیم ملی این کشور را تکذیب و تأیید کرد که او همچنان در این سمت به کارش ادامه خواهد داد.

این بیانیه فدراسیون فوتبال عربستان در پی انتشار گزارش‌هایی در برخی رسانه‌ها مبنی بر احتمال برکناری این مربی یونانی، صادر شده است. دونیس از آوریل سال گذشته هدایت تیم ملی عربستان را بر عهده داشته و این تیم را در چندین تورنمنت مهم قاره‌ای و بین‌المللی، از جمله جام جهانی ۲۰۲۶ رهبری کرده است.

پیش از این؛ روزنامه عربستانی «الریاض» با انتشار گزارشی مدعی شده بود که کارلوس کی‌روش به قبول مسئولیت سرمربیگری تیم ملی فوتبال این کشور نزدیک شده است.

عربستان از تاریخ ۲ دی تا اول بهمن ۱۴۰۶ میزبان جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ خواهد بود و در این رقابت‌ها با تیم‌های ملی کویت، عمان و فلسطین همگروه است.

این مسابقات ابتدا قرار بود از تاریخ ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل تنش‌های نظامی میان عربستان و یمن و ناامنی کشور میزبان، برگزاری‌اش به سال آینده موکول شد.

منبع: تسنیم