شوک چند صد میلیونی ! پژو ۲۰۷ اتوماتیک رکورددار گرانی شد

با عبور قیمت کارخانه‌ای پژو ۲۰۷ از مرز ۲ میلیارد تومان، توازن بین امکانات و قیمت از بین رفته است و این خودرو دیگر وسیله‌ای برای جابه‌جایی نیست، بلکه تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است که از توان خرید بسیاری از خانوارها خارج شده است اما سوال اینجاست که چگونه افزایش قیمت‌های میلیونی، مسیر ورود مردم به بازار خودرو را مسدود کرده و چرا دلالان از این جهش استقبال می‌کنند؟

به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ، افزایش قیمت کارخانه‌ای خانواده ۲۰۷، تنها یک عدد نیست؛ بلکه یک سیگنال خطرناک برای بازار آزاد است! وقتی قیمت کارخانه به ۲ میلیارد تومان می‌رسد، دلالان با هیجان منتظر قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی در بازار هستند.

بررسی جدول تغییرات قیمت کارخانه‌ای خانواده پژو ۲۰۷ نشان‌دهنده یک جهش قیمتی بی‌سابقه است. در صدر این لیست، پژو ۲۰۷ اتوماتیک قرار دارد که با قیمت اولیه ۱ میلیارد و ۴۱ میلیون تومان، اکنون به رقم ۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون تومان رسیده است و تنها در چند ماه، ۷۳۳ میلیون تومان به قیمت کارخانه‌ای این خودرو اضافه شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده رشد قیمتی شدید و فراتر از نرخ‌های معمول تورمی است.

اما مدل‌های دنده‌ای نیز وضعیت مشابهی دارند برای مثال مدل پانوراما با افزایش ۶۸۴ میلیون تومانی و مدل دنده‌ای معمولی با افزایش ۶۲۲ میلیون تومانی دارند بنابراین موج گرانی تنها محدود به نسخه اتوماتیک مربوط نمی شود، بلکه کل خانواده ۲۰۷ را در بر گرفته است همچنین افزایش قیمت بین ۶۲۲ تا ۷۳۳ میلیون تومان به قدری زیاد است که دسترسی اقشار متوسط را به خرید کارخانه‌ای این خودرو به‌طور کامل قطع کرده است.

همچنین افزایش قیمت کارخانه‌ای چراغ سبزی برای دلالان و فروشندگان بازار آزاد است چراکه وقتی قیمت کارخانه ۲ میلیارد تومان شود، قیمت بازار آزاد به رقمی دورتر و غیرقابل پیش‌بینی می‌شود ازسویی دیگر وقتی قیمت پژو ۲۰۷ به مرز ۲ میلیارد تومان می‌رسد، توازن بین امکانات خودرو و قیمت از بین می‌رود و این خودرو عملاً از یک وسیله نقلیه به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.

براساس استعلام میدانی از قیمت های بازار پژو ۲۰۷ اتوماتیک در ابتدای سال ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده درحالیکه قیمت کنونی آن ۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان است که میزان افزایش آن۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان است همچنین میزان افزایش قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان است و پژو ۲۰۷ دنده‌ای نیز از ابتدای سال تاکنون ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان گرانتر شده است بنابراین خانواده ۲۰۷ در سال جاری، رکورددارترین افزایش قیمت کارخانه‌ای را ثبت کردند.