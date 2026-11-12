تصاویر تماشایی از جاده برفی گیلان

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه189 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›طبیعت و جغرافیا فیلم<<طبیعت و جغرافیا فیلم نبض خبرتصاویر تماشایی از جاده برفی گیلان تعداد بازدید: ۴۳ تعداد بازدید: ۴۳ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201383 | 189 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ۰۸:۲۰ | 12 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن تصاویر تماشایی از جاده برفی و رویایی سیاهکل به دیلمان را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201383/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:گیلانطبیعت ایرانویدیوجاده برفینبض خبرسیاهکلدیلمانبرف زمستان مطالب مرتبطتصاویر آخرین وضعیت سد لتیانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰تصاویر تماشایی از سوباتان برفیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹تصاویر سیل کف در جنوب ایران!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸خروشان شدن مهم ترین آبراه تهران بر اثر شدت بارشهاتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷تصاویر تماشایی از تهران بارانیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷تصاویر عظمت سیلاب کوهرنگ بر اثر بارش شدید بارانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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