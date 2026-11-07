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آخرین خبرکشف ۱۴۰ هزار قلم داروی قاچاق در خراسان شمالی
0 دیدگاه732 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200314 732 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

تصاویر عظمت سیلاب کوهرنگ بر اثر بارش شدید باران

تصاویر عظمت سیلاب کوهرنگ بر اثر بارش شدید باران را می‌بینید و می‌شنوید.

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برچسب‌ها:کوهرنگویدیونبض خبربارش شدید باران

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