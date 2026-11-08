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آخرین خبررد شایعه حمله سایبری به شبکه برق پایتخت
0 دیدگاه1701 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200585 1701 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

خروشان شدن مهم ترین آبراه تهران بر اثر شدت بارش‌ها

تصاویری از خروشان شدن مهم‌ترین آبراه تهران بر اثر شدت بارش‌ها را می‌بینید.


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برچسب‌ها:
ویدیونبض خبربارش شدید بارانرودخانه خروشان

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