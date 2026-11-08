تصاویر تماشایی از تهران بارانی تصاویر تماشایی از تهران بارانی که به ویژه برای میلیونی هموطن ساکن خارج از ایران جذاب است و در …

تعقیب‌وگریز عجیب شتر در خیابان‌های چین! یک تصادف غیرمنتظره در شهر هامی واقع در منطقه سین‌کیانگ چین، به تعقیب‌وگریزی عجیب تبدیل شد. شتر…