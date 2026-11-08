کپی پیوندچاپ0 دیدگاه1701 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›طبیعت و جغرافیا فیلم<<طبیعت و جغرافیا فیلم تعداد بازدید: ۵۰۲ کد خبر: 4200585 | 1701 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۲:۵۷ | 8 November 2026 نبض خبرخروشان شدن مهم ترین آبراه تهران بر اثر شدت بارشها تصاویری از خروشان شدن مهمترین آبراه تهران بر اثر شدت بارشها را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200585/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیونبض خبربارش شدید بارانرودخانه خروشان گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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