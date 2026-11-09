قیمت خودرو در بازار امروز 18 آبان ماه

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو مسیر یکسانی نداشت و قیمت‌ها روند دوگانه‌ای را تجربه کردند؛ به‌طوری‌که برخی خودروها ارزان شدند و برخی دیگر با افزایش قیمت همراه بودند.

دلار که تا یک هفته اخیر در محدوده بالاتری قرار داشت، حالا به حدود ۲۶۴ هزار تومان رسیده است، اما این کاهش قیمت هنوز نتوانسته بازار خودرو را تحت تأثیر جدی قرار دهد و آن را از سردرگمی خارج کند. در حال حاضر بازار خودرو نه به‌طور کامل از کاهش نرخ ارز پیروی کرده و نه توانسته یک روند صعودی هماهنگ بسازد؛ این در حالی است که رکود معاملاتی نیز همچنان ادامه دارد.

در واقع بازار خودرو فعلاً بیشتر درگیر قیمت‌گذاری است تا انجام معامله. بخشی از فروشندگان برای جلوگیری از عقب ماندن از هزینه‌های احتمالی جایگزینی خودرو، نرخ‌های جدیدی اعلام می‌کنند؛ گروهی دیگر از فروشندگان برای جذب خریدار مجبور می‌شوند قیمت‌های خود را کاهش دهند و برخی از مالکان نیز ترجیح می‌دهند خودروی خود را نفروشند. نتیجه این وضعیت، نوسان قیمت‌های اعلامی بدون شکل‌گیری روند مشخص در معاملات است.

اگر عامل جدیدی مانند جهش شدید نرخ ارز، تغییر در سیاست‌های واردات یا یک شوک سیاسی و اقتصادی ایجاد نشود، بازار خودرو در روزهای آینده نیز در همین وضعیت نوسانی و کم‌معامله باقی خواهد ماند.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران خودرو، سورن پلاس دوگانه‌سوز با کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و روی رقم سه میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان ایستاد. همچنین دنا پلاس ۶ دنده امروز ۱۵ میلیون تومان افت قیمت داشت و به سه میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان رسید.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت و چهار میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و قیمت تارا دستی نیز امروز ۲۰ میلیون تومان ارزان شد و در سطح سه میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در میان محصولات سایپا، کوییک S صفر برخلاف جریان عمومی، ۲ میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و ۷۹۹ میلیون تومان رسید، در حالی که ساینا S با افت ۱۸ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، یک میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان قیمت خورد.

قیمت خودروهای مونتاژی

در بخش خودروهای مونتاژی، قیمت فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره امروز با افت ۱۲۰ میلیون تومانی همراه شد و به ده میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت تیگو ۸ پرومکس نسبت به روز گذشته ۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در سطح ۱۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در نقطه مقابل، قیمت هایما S ۷ پرو امروز ۳۰ میلیون تومان بالا رفت و هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت کی‌ام‌سی J ۷ نیز نسبت به روز گذشته رشد ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به هفت میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان رسید.

منبع: تجارت نیوز



