هشدار به خریداران خودرو / رونمایی از شیوه جدید کالابرگ با قیمت خودرو

دولت برای تأمین بودجه‌ کالابرگ، سراغ جیب خریداران خودرو رفت و با افزایش حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد، نه تنها خودروهای وارداتی را گران کرد، بلکه چراغ سبزی هم به تولیدکنندگان داخلی داد تا قیمت محصولات خود را بالا ببرند اما سوال اینجاست که آیا افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای تامین بودجه کالابرگ یک معامله‌ی برد-برد است؟
کد خبر: ۳۰۰۰۷۸۹۲
| |
1594 بازدید
|
۰
هشدار به خریداران خودرو / رونمایی از شیوه جدید کالابرگ با قیمت خودرو

به گزارش خبرنگار خورو تابناک ، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با مصوبه‌ جدید، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ را به حداقل ۱۰۰ درصد و ۶۰ درصد برای مناطق آزاد افزایش داد و درآمد حاصل از این اقدام را تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به طرح «کالابرگ» اختصاص داد اما به نظر می رسد که این اقدام دولت برای تأمین بودجه‌ رفاهی، از ابزار گران کردن کالایی استفاده می‌کند که بر قیمت‌های داخلی اثر می‌گذارد.

هیبریدی ها در تله‌ ۱۰۰ درصدی

وقتی حقوق ورودی خودروهای وارداتی به ۱۰۰ درصد می‌رسد، قیمت نهایی خودروهای وارداتی برای مصرف‌کننده بالا می‌رود که با گران شدن واردات، تولیدکنندگان داخلی با دیدن قیمت‌های بالای خودروهای وارداتی، انگیزه‌ بیشتری برای افزایش قیمت محصولات خود پیدا می‌کنند و این مصوبه نه تنها خودروی وارداتی را گران می‌کند، بلکه به طور غیرمستقیم باعث گران‌تر شدن خودروهای داخلی نیز می‌شود.

اما مساله مهم این است که در مصوبه ذکر شده که خودروهای «هیبریدی» نیز مشمول این حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی است در حالی که جهان به سمت کاهش کربن و خودروهای پاک حرکت می‌کند و دولت‌ها برای ترویج هیبریدها مشوقات در نظر می‌گیرند اما حقوق ورودی آن‌ها با بنزینی‌ها یکسان شده است.

همچنین تخصیص ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای واردات خودرو به کالابرگ هم مشکلات زیادی می آفریند اما دولت به جای اصلاح ساختارهای بودجه‌ای یا کاهش هزینه‌های جاری ترجیح داد تا راه ساده تر را انتخاب کند و از حقوق ورودی برای تأمین هزینه‌های رفاهی مردم استفاده کند.

photo 2026 10 26 15 20 51

بهشت جدید رانت خواران از مناطق آزاد تا سرزمین اصلی!

تجربه نشان داده است که هرگاه حقوق ورودی کالاها بالا می‌رود، انگیزه‌ قاچاق یا استفاده از روش‌های غیررسمی افزایش پیدا می کند و همین تفاوت ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی سرزمین اصلی با ۶۰ درصدی مناطق آزاد،  رانت‌های جدیدی در جابجایی خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی ایجاد می کند.

این مصوبه در حالی صادر شده است که بهتر بود ورودی برای خودروهای هیبریدی و برقی برای ترویج انرژی‌های پاک  مثلاً ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین می شد و یا اینکه برای اعمال حقوق ورودی بر اساس حجم موتور یا میزان آلودگی درنظرگرفته می شد .

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
برچسب ها
خریداران خودروکالابرگقیمت خودرو
مطالب مرتبط
رونمایی از قیمت جدید هایما / فاجعه برای خریداران در صف
سیگنال خطر برای خریداران خودرو/ دولت حامی مردم نیست!
رونمایی از قیمت جدید محصولات ایران خودرو / بدون اطلاعیه قیمت‌ها منفجر شد !

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

برچسب منتخب
ویدیومسعود پزشکیانایرانعربستانبازار ارزانتخابات کنستبنیامین نتانیاهوتنگه هرمز
نظرسنجیآرشیو
نظرسنجی
آخرین اخبار
پربازدیدترین عناوین